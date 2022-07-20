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悠遊國旅7月15日開跑 金門縣業者報名率高達79%

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
觀光局悠遊國旅住宿優惠活動啟動，縣府特別製作懶人包提醒民眾入住。圖／縣府觀光處提供
觀光局悠遊國旅住宿優惠活動啟動，縣府特別製作懶人包提醒民眾入住。圖／縣府觀光處提供

交通部觀光局在7月15日推出「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」，金門縣政府今日表示，先前於108年擴大秋冬遊及109年安心遊補助期間，金門曾發生旅宿業者涉嫌詐領住宿補助費等情事，呼籲業者切勿以身試法，違法請領住宿補助費。

縣府觀光處長丁健剛指出，截至目前為止，金門縣已有371家旅宿業者通過審核，成功申請線上報名悠遊國旅補助活動。以金門地區總計468家登記在案的合法旅宿業者計算，目前業者報名率高達79%。

而金門縣符合本次加碼條件業者，依個別統計資料顯示，共有203家符合自行車友善旅宿、1家符合環保標章、147家符合好客民宿規定。

丁健剛也呼籲地區旅宿業者，務必遵守本次住宿補助活動請領規範，勿因違法情事重創本縣觀光形象，影響原屬遊客應享有的補助權益，也違背交通部觀光局刺激國內旅遊發展的美意。

觀光處提醒旅宿業者，此次補助活動收件日期將自8月1日起，每個月15日以前(若15日適逢假日，順延至下一個工作天)於金城車站4樓受理業者申請。為因應防疫避免群聚，將首次採取「分流收件」，以業者登記證尾號奇、偶數對應日期單、雙日，收件時段為本府上班日上午8時30分至11時30分；下午1時30分至5時。相關諮詢請電洽本府專線電話082-324174#62716 #62764，或至悠遊國旅官方網站專區https://gostay.tbroc.gov.tw/ 查詢。

悠遊國旅補助期間為7月15日起至12月15日止。其中，「個別旅客住宿優惠」由各地方政府協辦，個別旅客於平日（週日至週四）入住有參加活動的合法旅館民宿，每房每晚最高折抵新台幣800元，每人限用1次。

另符合入住星級（一星以上）旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章或溫泉標章旅宿，或旅客接種3劑疫苗等六項之一，可再加碼折抵500元，最高折抵1300元。

觀光局悠遊國旅住宿優惠活動啟動，縣府相關人員也已經啟動相關系統。圖／縣府觀光處提供
觀光局悠遊國旅住宿優惠活動啟動，縣府相關人員也已經啟動相關系統。圖／縣府觀光處提供
觀光局悠遊國旅住宿優惠活動啟動，縣府特別製作懶人包提醒業者。圖／縣府觀光處提供
觀光局悠遊國旅住宿優惠活動啟動，縣府特別製作懶人包提醒業者。圖／縣府觀光處提供

國旅補助 金門

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