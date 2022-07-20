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屏東勝利星村第二間民宿 日式文青旅店小資族最愛

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市勝利星村第二間民宿，住宿空間帶給旅人休息，又能享受平價，認識在地文化特色。記者劉星君／攝影
屏東市勝利星村第二間民宿，住宿空間帶給旅人休息，又能享受平價，認識在地文化特色。記者劉星君／攝影

來趟文青小旅行！屏東縣府將勝利、崇仁成功區眷村共69棟歷史建築，透過歷史保留，吸引多元新創產業進駐，打造勝利星村創意生活園區，更成為造訪屏東市特色景點，常讓人一天逛不完，勝利星村第二間民宿，今年7月正式營業，主打優質平價旅宿空間，很適合小資族。

屏東勝利星村創意生活園區包括勝利及崇仁成功區眷村共69棟歷史建築，目前有58戶餐飲、獨立書店、視覺藝術、時尚設計、音樂及表演藝術等各品牌業者進駐營運，除屏東在地老字號的品牌展店創新意，也成為青年返鄉創業、創意伸展的圓夢基地。

勝利星村第二間民宿，新發日式文旅、清營日式文旅負責人柯盈瑜說，她從小在屏東市長大，以往屏東市往往被旅人「路過」，近年來屏東逐漸住宿需求，進駐勝利星村園區，歷時一年多文資法繁複程序，開設新發、清營日式文旅空間，這裡鬧中取靜，適合旅人休息。

柯盈瑜曾在大學服務17年，40歲決定離職創業，因為喜愛旅行從事領隊導遊，希望住宿空間帶給旅人休息，又能享受平價，認識在地文化特色。

柯盈瑜說，這兩棟日式建築除充分地呈現日本文藝氛圍，展現日式建築的特色，兩戶一棟的洋風雙併住宅（二連長屋）、洋小屋組（西式屋架）、華麗鏤刻的欄間以及寬敞的庭院設計等，藉由住宿來體驗日式建築之美。

柯盈瑜說，以維護歷史文化建築為宗旨，提供優質平價住宿環境，讓旅人在勝利星村至少住上一晚，聆聽及品味充滿歷史軌跡的故事，藉由維護與傳遞來延續歷史古蹟的生命，讓珍貴的眷村文化保留和傳承下去。

柯盈瑜說，為讓更多年輕人親近屏東文化歷史建築，住宿價位平價，雙人房每晚住宿1600元到2400元，並特別回饋屏東鄉親，屏東縣大學在學學生憑學生證、屏東縣縣民憑身分證享訂房房價九折優惠。民宿也配合今年7月15日起至12月15日止適用於平日（周日至周四）「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」規定期間內補助住宿費800元到1300元。

民宿房間乾淨整齊。記者劉星君／攝影
民宿房間乾淨整齊。記者劉星君／攝影
屏東市勝利星村第二間民宿，民宿主人柯盈瑜（中）是屏東人，住宿空間帶給旅人休息，又能享受平價，認識在地文化特色。記者劉星君／攝影
屏東市勝利星村第二間民宿，民宿主人柯盈瑜（中）是屏東人，住宿空間帶給旅人休息，又能享受平價，認識在地文化特色。記者劉星君／攝影
屏東市勝利星村第二間民宿，民宿主人柯盈瑜是屏東人，住宿空間帶給旅人休息，又能享受平價，認識在地文化特色。記者劉星君／攝影
屏東市勝利星村第二間民宿，民宿主人柯盈瑜是屏東人，住宿空間帶給旅人休息，又能享受平價，認識在地文化特色。記者劉星君／攝影

屏東縣 日式建築 勝利星村

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