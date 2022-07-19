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高鐵左營站臨停區驚見「18禁標語」？ 網急喊母湯內行揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友日前在高鐵左營站的臨停接送區，看到中文字旁寫著「Kiss and ride」。 圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
一名網友日前在高鐵左營站的臨停接送區，看到中文字旁寫著「Kiss and ride」。 圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院

高鐵站的臨時停車接送區驚見18禁標語？一名網友日前在高鐵左營站的臨停接送區，看到中文字旁寫著「Kiss and ride」，於是拍下來放到臉書社團「路上觀察學院」，寫說「原來臨停區的英文是這樣，長知識了」，引發熱議。

原PO分享的照片笑翻不少網友，留言說「又親又騎，啊ㄋㄟ母湯喔」、「親完就可以滾了的意思」、「最多都是hug and drive而已」、「很暖啊怎麼了」、「親一下就直接騎上去？」、「親親又騎騎」、「一直都沒有注意過翻譯XD」、「親然後騎，有點怪怪的？」、「不要，我就要ride and kiss」、「騎著親吻，嗯，我喜歡」。

與此同時，有不少網友提出英文知識專業解答，「Kiss and ride很標準的英文用法，學英文要多看電影或影集，不要只會查字典喔」、「確實道地正確，有點像kiss good bye那類離別時依依不捨的型態，道別完儘快離開」、「澳洲每個學校的接送區也是用這個」、「有錯的通常是直翻」、「所有英語系國家都是這樣用的」、「這用法沒問題，只是比較local，像是下大雨的時候也可以說It's raining cats and dogs來形容雨真的大到靠北」、「很多東西會有點像歇後語或是譬喻吧！像是花式滑冰中比賽結束的等分區也叫kiss and cry」。

另外，有網友分享國外的照片，有人附上國外的「KISS AND RIDE」，替大家解惑「國外多的是喔！當地都是這樣說的，有機會出國到車站和機場可以多觀察，那邊的牌子都是這樣寫的」。有人貼出一張寫著「Kiss Ride」告示牌，寫說「亞特蘭大連『and』都沒有」。

事實上，先前外媒《BBC》就曾報導過這個俚語，提到有些民眾在車站前的告別總是「難分難捨」，為了避免花太多時間導致塞車，才會豎立「Kiss & Ride」告示牌。

有網友分享國外的照片，有人附上國外的「KISS AND RIDE」，替大家解惑「國外多的是喔！當地都是這樣說的，有機會出國到車站和機場可以多觀察，那邊的牌子都是這樣寫的」。 圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
有網友分享國外的照片，有人附上國外的「KISS AND RIDE」，替大家解惑「國外多的是喔！當地都是這樣說的，有機會出國到車站和機場可以多觀察，那邊的牌子都是這樣寫的」。 圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院

有人貼出一張寫著「Kiss Ride」告示牌，寫說「亞特蘭大連『and』都沒有」。 圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
有人貼出一張寫著「Kiss Ride」告示牌，寫說「亞特蘭大連『and』都沒有」。 圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院

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