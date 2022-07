高鐵左營站臨停區驚見「18禁標語」？ 網急喊母湯內行揭真相

高鐵站的臨時停車接送區驚見18禁標語?一名網友日前在高鐵左營站的臨停接送區,看到中文字旁寫著「Kiss and ride」,於是拍下來放到臉書社團「路上觀察學院」,寫說「原來臨停區的英文是這樣,長知識了」,引發熱議。

原PO分享的照片笑翻不少網友,留言說「又親又騎,啊ㄋㄟ母湯喔」、「親完就可以滾了的意思」、「最多都是hug and drive而已」、「很暖啊怎麼了」、「親一下就直接騎上去?」、「親親又騎騎」、「一直都沒有注意過翻譯XD」、「親然後騎,有點怪怪的?」、「不要,我就要ride and kiss」、「騎著親吻,嗯,我喜歡」。

與此同時,有不少網友提出英文知識專業解答,「Kiss and ride很標準的英文用法,學英文要多看電影或影集,不要只會查字典喔」、「確實道地正確,有點像kiss good bye那類離別時依依不捨的型態,道別完儘快離開」、「澳洲每個學校的接送區也是用這個」、「有錯的通常是直翻」、「所有英語系國家都是這樣用的」、「這用法沒問題,只是比較local,像是下大雨的時候也可以說It's raining cats and dogs來形容雨真的大到靠北」、「很多東西會有點像歇後語或是譬喻吧!像是花式滑冰中比賽結束的等分區也叫kiss and cry」。

另外,有網友分享國外的照片,有人附上國外的「KISS AND RIDE」,替大家解惑「國外多的是喔!當地都是這樣說的,有機會出國到車站和機場可以多觀察,那邊的牌子都是這樣寫的」。有人貼出一張寫著「Kiss Ride」告示牌,寫說「亞特蘭大連『and』都沒有」。

事實上,先前外媒《BBC》就曾報導過這個俚語,提到有些民眾在車站前的告別總是「難分難捨」,為了避免花太多時間導致塞車,才會豎立「Kiss & Ride」告示牌。

