影／群島共振！2022臺灣文博會在多元觀點裡共振出島嶼動能

亞洲文創盛事「臺灣文博會」，8月5日將在高雄登場。文化部、台灣設計研究院今天揭曉年度主題及主視覺。文化部政務次長李靜慧表示，2022臺灣文博會是第一次離開台北，以「RESONANCE ISLAND群島共振」為年度主題，要在多元觀點裡共振出島嶼動能。主視覺由顏伯駿操刀。

「只待在台北，如何形塑台灣？」李靜慧表示，臺灣文博會期待藉由嘗試離開台北，更清楚看見島嶼的形狀，真正感受台灣這個海洋國家的樣貌。除了文博會，文化部今年在高雄舉辦了金曲國際音樂節、金曲獎、「光—臺灣文化的啟蒙與自覺」特展，全國文化機關首長會議也將移師高雄，希望讓大家以不同角度看臺灣、看世界，一起學習、感受、理解「島嶼的形狀」。

高雄市副市長史哲表示，文博會歷經11年後，首度離開台北移師高雄，由文化部發揮「群島共振」精神，帶領藝文能量從高雄開始壯大，進而觀照全台，也是地方首度積極響應參與。高雄發起「台灣設計．設計台灣」活動，推出30條文博遶境限定版高雄文化路徑，並結合北號誌樓、雄鎮北門、哈瑪星貿易商大樓、紅磚街屋、高雄港港史館、愛國婦人會館等六處充滿歷史回憶的空間，一起以文創設計重啟，展現高雄豐沛的文創設計能量。

總策展顧問龔書章指出，2022年臺灣文博會以「群島共振」回應4個關鍵提問，包括：文博會將如何整合、串連、啟動15+1的文化創意產業？如何將臺灣多年累積的文化內容、科技能量、商業體驗關係，形成完整生態性？如何以城市策展概念，展現城市治理、生活面貌及文化體驗？如何讓新生代以自己的概念，定義地方的藝術、飲食、族群等，讓地方成為重要的文化載體？期待藉由臺灣文博會定義亞洲的文化定位、文化內容及文化元素，以群島共振一個獨特、多元、融合的臺灣。

總策展人林昆穎說，台灣是一座由多樣生態、多元文化匯聚而成的和諧之島，邀請人們在這座熱烈的島嶼上來場壯闊的移動，一起自信地冒險、創造各種連結，看見並成為台灣的文化風景。

今年文化策展區將落腳高雄流行音樂中心，其中主題館規畫「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰果室」三大體驗創造主題。文創及IP圖像授權展區則落腳高雄展覽館，在近500個文創及IP圖像授權參展品牌共襄盛舉下，感受文創品牌展區的「理想冒險」與IP授權展區的「無敵連結」。

除實體展會外，臺灣文博會全新推出「CET+」線上平台，透過線上與線下整合串接，促進與國內外買家交流及商品流通，另同步與國內文創電商平台PINKOI合作推出線上文博專區，兩大線上平台同步於7月搶先登場，透過線上線上虛實整合串接，協助國內參展業者一同開啟新市場、新商機，提升文創及藝文周邊產值。