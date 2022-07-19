影／體驗金門掃雷與搶灘運補 民眾前進料羅灣直說好玩

金門日前在料羅灣82據點舉辦第19屆金門海上長泳「搶灘料羅灣」活動，首日安排有物資搶灘射擊競賽、沙灘掃雷尋寶趣等多項趣味競賽，其中沙灘掃雷出動真正的掃雷機，不少遊客體驗過後，都留下深刻的印象，直說很好玩，有人還建議可以開發成為觀光體驗項目。

金門體育會表示，與過往不的是，今年搶灘料羅灣海上長泳同時在海灘上舉辦掃雷趣味及物資搶灘模擬射擊趣味競賽，就是要讓民眾體驗當年國軍搶灘運補的艱辛。

主辦單位為了讓民眾有絕佳的臨場感，特別向軍方借來掃雷器，這些全都是昔日曾經掃過雷的利器；這項「沙灘掃雷尋寶趣」共有20多人報名，每組6人，以掃雷機將地下埋藏的物品偵測出來，取每組最優的2人頒獎，重現當年海灘上滿布地雷的危機感，以及使用金屬探測器重新回顧掃雷的艱辛尋找過程。

雖然主辦是將飲料埋在沙堆裡，讓民眾找尋，但在找尋的過程中，還是相當刺激，只見家長揹著掃雷機在指定範圍內遊走，一聽到「嗶嗶」聲，小朋友就忙著開挖，接著就會聽到歡呼聲，親子都玩得很開心。

參加的在地民眾表示，以前小時候，是不能到海邊，來海邊的時候，爸媽都會跟我們說哪裡有地雷，叫我們要小心點。