快訊

詹雅雯左腦萎縮長腦動脈瘤 術後大失血醫師驚「一度叫不醒」

柯志恩民調落後陳其邁43個百分點 柯團隊：跟4年前情形一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門老年人口達15.8% 縣府召開會議盼完善老人照顧

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府今天召開「老人福利推動小組會議」，盼解決相關問題，完善老人照顧服務。圖／縣府提供
金門縣政府今天召開「老人福利推動小組會議」，盼解決相關問題，完善老人照顧服務。圖／縣府提供

金門縣65歲以上老年人口計有2萬2千多人，占總人口15.8%，凸顯高齡化社會現象來臨，也引發老人新的需求與問題。金門縣政府今天召開「老人福利推動小組會議」，盼解決相關問題，完善老人照顧服務。

縣府今天下午在第一會議室召開「金門縣111年度第1次老人福利推動小組會議」，由縣府陳祥麟秘書長代表縣長主持，並聽取社會處、教育處、警察局、衛生局、車船處、家庭教育中心、大同之家及松柏園等單位業務報告。

社會處長董燊指出，截至111年5月底，金門縣65歲以上老年人口計有2萬2千多人，楊縣長指示縣府各相關部門發揮統合功能，完善老人照顧服務事宜，社會處將於老人生活照顧與福利服務基礎，積極拓展與推廣各村里設置照顧關懷據點及巷弄長照站，提供長者營養餐食服務，落實縣府照護走入社區之施政目標。

董燊也表示，在社區式照顧方面，持續拓展社區照顧關懷據點，執行社會參與、健康促進、共餐服務及社區初級預防照顧等業務。在機構式照顧方面，輔導機構推動自立支援照顧服務，督導轄內機構以提升照顧品質。

另外，在老人保護服務，社會處除原辦理之失智老人愛心手練申請、獨居老人調查、社福資源整合等照顧服務措施外，本年度另推出金平安智慧守護錶的申請。

教育處則針對老人家，除辦理社區大學老人教育課程、高齡者交通安全教育及提供長者舒適的運動休閒環境外，其推展之樂齡學習業務已至全縣35村里，實現村村有樂齡的目標。

為預防老人走失，縣警局目前正加強「愛的手鍊」、「個人衛星定位器」宣導工作，並透過警勤區訪查勤務及各種勤務機會，加強老人防詐及交通安全宣導，防止受騙及老人行的安全。

衛生局為避免多重慢性病長者奔走於各科門診之間，凡65歲以上有多重慢性病、多科就診、多重用藥、不明原因衰弱或認知功能減退等問題的長者，由醫療團隊負責門診收案，透過醫療團隊進行需求評估收案後，由老人整合門診追蹤、整合用藥等，整合照護多重慢性病之銀髮族。

金門 老年人口

延伸閱讀

金門單日確診人數逼近200人創新高 在地民眾心驚

金門出版品再獲肯定 7本書獲獎村史叢書連3年獲優等

金門+142縣府提醒長者接種疫苗 送禮券快篩劑月底截止

金門二選區新秀吳佩雯競總成立 楊鎮浯大讚是議會俠女

相關新聞

影／再度被問及推動社宅慢半拍 陳其邁：市政是一步一腳印

高雄市長陳其邁昨天主持岡山區大鵬九村社會住宅動工，遭國民黨高雄市長參選人柯志恩臉書貼文質疑，政策慢半拍。今天陳其邁訪視旗...

群島共振！2022臺灣文博會在多元觀點裡共振出島嶼動能

亞洲文創盛事「臺灣文博會」，8月5日將在高雄登場。文化部、台灣設計研究院今天揭曉年度主題及主視覺。文化部政務次長李靜慧表...

影／體驗金門掃雷與搶灘運補 民眾前進料羅灣直說好玩

金門日前在料羅灣82據點舉辦第19屆金門海上長泳「搶灘料羅灣」活動，首日安排有物資搶灘射擊競賽、沙灘掃雷尋寶趣等多項趣味...

金門老年人口達15.8% 縣府召開會議盼完善老人照顧

金門縣65歲以上老年人口計有2萬2千多人，占總人口15.8%，凸顯高齡化社會現象來臨，也引發老人新的需求與問題。金門縣政...

陳其邁訪視關懷據點 允諾「明年會再來」逗樂人瑞婆婆

高雄市長陳其邁今天上午訪視旗山區「南新社區發展協會」設立逾16年的社區照顧關懷據點，並一同與長輩開心互動，更允諾「明年會...

10月通車！高雄輕軌C20至C24站今首度試車

高雄輕軌二階持續推進，預計今年10月通車至C24站，目前C20至C24站軌道已完工，今天捷運局首度在該路段試車，列車行經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。