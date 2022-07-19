金門老年人口達15.8% 縣府召開會議盼完善老人照顧

金門縣65歲以上老年人口計有2萬2千多人，占總人口15.8%，凸顯高齡化社會現象來臨，也引發老人新的需求與問題。金門縣政府今天召開「老人福利推動小組會議」，盼解決相關問題，完善老人照顧服務。

縣府今天下午在第一會議室召開「金門縣111年度第1次老人福利推動小組會議」，由縣府陳祥麟秘書長代表縣長主持，並聽取社會處、教育處、警察局、衛生局、車船處、家庭教育中心、大同之家及松柏園等單位業務報告。

社會處長董燊指出，截至111年5月底，金門縣65歲以上老年人口計有2萬2千多人，楊縣長指示縣府各相關部門發揮統合功能，完善老人照顧服務事宜，社會處將於老人生活照顧與福利服務基礎，積極拓展與推廣各村里設置照顧關懷據點及巷弄長照站，提供長者營養餐食服務，落實縣府照護走入社區之施政目標。

董燊也表示，在社區式照顧方面，持續拓展社區照顧關懷據點，執行社會參與、健康促進、共餐服務及社區初級預防照顧等業務。在機構式照顧方面，輔導機構推動自立支援照顧服務，督導轄內機構以提升照顧品質。

另外，在老人保護服務，社會處除原辦理之失智老人愛心手練申請、獨居老人調查、社福資源整合等照顧服務措施外，本年度另推出金平安智慧守護錶的申請。

教育處則針對老人家，除辦理社區大學老人教育課程、高齡者交通安全教育及提供長者舒適的運動休閒環境外，其推展之樂齡學習業務已至全縣35村里，實現村村有樂齡的目標。

為預防老人走失，縣警局目前正加強「愛的手鍊」、「個人衛星定位器」宣導工作，並透過警勤區訪查勤務及各種勤務機會，加強老人防詐及交通安全宣導，防止受騙及老人行的安全。

衛生局為避免多重慢性病長者奔走於各科門診之間，凡65歲以上有多重慢性病、多科就診、多重用藥、不明原因衰弱或認知功能減退等問題的長者，由醫療團隊負責門診收案，透過醫療團隊進行需求評估收案後，由老人整合門診追蹤、整合用藥等，整合照護多重慢性病之銀髮族。