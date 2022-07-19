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高雄海產店房東要收店面 熟客買下整棟續租

中央社／ 高雄19日電

高雄「阿貴活海產」因房東要把店面收回，竟有一名八旬熟客獲悉後，掏出1850萬元買下整棟透天，自己當新房東繼續租，並要老闆不要退休。對此老闆娘回應，遇到貴人，很感謝。

一名網友昨天在臉書「爆廢公社」貼文指出，高雄一間海產店「阿貴活海產」，因為房東要把店面收回去，老闆也剛好要退休，本來跟客人公告開到4月底就不開了。沒想到有個客人「怕他們以後不開了，以後吃不到」，所以把整棟透天厝買下來，換客人當房東，繼續租給老闆營業，引起網友熱議討論。

對此，「阿貴活海產」劉姓老闆娘今天下午接受中央社記者電訪指出，他們已經低調開業20幾年，平時也主要是做熟客生意，沒想到今年房東說為了要賣房子，打算把店面收回去，就有「老厝邊」直接買下整棟，要他們不要退休繼續做生意，「真的是遇到貴人」。

劉姓老闆娘透露，因房東想要整棟賣掉，但他們手頭哪有那麼多錢，只好在4月間公告將熄燈，不料有個80幾歲、證券業退休的「老厝邊」熟客直接掏出新台幣1850萬元現金買下整棟透天，來給其女兒收房租。

她指出，這名「老厝邊」直接買下房子後，更表示老闆夫妻倆還年輕，要他們不要退休。「真的是很不好意思，但也是遇到貴人」。

此外，這則臉書貼文跟新聞爆出後，「阿貴活海產」Google評論自中午起也陸續湧入慕名而來的網友留言朝聖「好吃到客人為了你買樓仔厝，老闆菜單快上來」、「來打卡~老闆加油」。

房東 透天厝

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