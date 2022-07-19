影／再度被問及推動社宅慢半拍 陳其邁：市政是一步一腳印

高雄市長陳其邁昨天主持岡山區大鵬九村社會住宅動工，遭國民黨高雄市長參選人柯志恩臉書貼文質疑，政策慢半拍。今天陳其邁訪視旗山社區照顧關懷據點時，再度被問及此事只回應，市政是一步一腳印，不管是社會住宅興建、日照中心到現在旗山的社區關懷據點，都是至關市民生活非常重要的事。

陳其邁昨天主持大鵬九村社會住宅動土，提及高雄市社宅目標擴大到1萬2000戶，地段、交通條件出色，更細數從三民新都段社會住宅、左營崇實安居、鳳山鳳誠安居、鳳山鳳松安居、三民明仁好室、三民美都安居、左營福山安居、鳳山鳳翔安居到大鵬九村社宅，是他上任後的第9處社宅基地開工。

遭柯志恩臉書貼文質疑，陳其邁推動社宅慢半拍，讓高雄成六都後段班，還說，到底是為了選舉「提前」舉辦動土？還是為了選舉「拖到」近日辦動土？政治干預政策，又該如何保證如期如質完工？

面對質疑，今天陳其邁訪視訪視旗山區社區照顧關懷據點時，再度被問及此事，對此，陳回應，市政是一步一腳印，不管是社會住宅興建、日照中心到現在旗山的社區關懷據點，這都是至關市民生活非常重要的事。

陳其邁還不忘對旗山南新社區說，對他而言，社區幾乎都是親人般一樣的感情，所以今天回來看看老朋友，看還有沒有需要服務的地方就加強。