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影／再度被問及推動社宅慢半拍 陳其邁：市政是一步一腳印

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午訪視旗山區「南新社區發展協會」設立逾16年的社區照顧關懷據點。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午訪視旗山區「南新社區發展協會」設立逾16年的社區照顧關懷據點。記者陳弘逸／攝影

高雄市陳其邁昨天主持岡山區大鵬九村社會住宅動工，遭國民黨高雄市長參選人柯志恩臉書貼文質疑，政策慢半拍。今天陳其邁訪視旗山社區照顧關懷據點時，再度被問及此事只回應，市政是一步一腳印，不管是社會住宅興建、日照中心到現在旗山的社區關懷據點，都是至關市民生活非常重要的事。

陳其邁昨天主持大鵬九村社會住宅動土，提及高雄市社宅目標擴大到1萬2000戶，地段、交通條件出色，更細數從三民新都段社會住宅、左營崇實安居、鳳山鳳誠安居、鳳山鳳松安居、三民明仁好室、三民美都安居、左營福山安居、鳳山鳳翔安居到大鵬九村社宅，是他上任後的第9處社宅基地開工。

遭柯志恩臉書貼文質疑，陳其邁推動社宅慢半拍，讓高雄成六都後段班，還說，到底是為了選舉「提前」舉辦動土？還是為了選舉「拖到」近日辦動土？政治干預政策，又該如何保證如期如質完工？

面對質疑，今天陳其邁訪視訪視旗山區社區照顧關懷據點時，再度被問及此事，對此，陳回應，市政是一步一腳印，不管是社會住宅興建、日照中心到現在旗山的社區關懷據點，這都是至關市民生活非常重要的事。

陳其邁還不忘對旗山南新社區說，對他而言，社區幾乎都是親人般一樣的感情，所以今天回來看看老朋友，看還有沒有需要服務的地方就加強。

訪視時陳其邁不忘關心長輩，是否已打四劑疫苗，獲不少長輩熱烈舉手回應，過程中，還一同與長輩高歌「春夏秋冬」更向長輩允諾，明年會再來探望大家。

高雄市長陳其邁今天上午訪視旗山區「南新社區發展協會」設立逾16年的社區照顧關懷據點。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午訪視旗山區「南新社區發展協會」設立逾16年的社區照顧關懷據點。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午訪視旗山區「南新社區發展協會」設立逾16年的社區照顧關懷據點。記者陳弘逸／攝影
高雄市長陳其邁今天上午訪視旗山區「南新社區發展協會」設立逾16年的社區照顧關懷據點。記者陳弘逸／攝影

陳其邁 社會住宅 高雄市

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