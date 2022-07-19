陳其邁訪視關懷據點 允諾「明年會再來」逗樂人瑞婆婆

高雄市長陳其邁今天上午訪視旗山區「南新社區發展協會」設立逾16年的社區照顧關懷據點，並一同與長輩開心互動，更允諾「明年會再來」，還不忘提醒符合資格者，應盡速接種第4劑疫苗；陳其邁更表示，為落實地養老的重要政策，高雄預計年底可達成520個社區關懷據點。

今天陳其邁致詞時指出，高雄65歲以上人口比例約17.9%，旗山地區高達23.5%，中央編列長照預算約607億元，市府與中央合作，廣設社區關懷據點，高雄現有472個，預計年底可達成520個。

陳其邁說，東九區、大旗美是人口老化較快較高的地區，面臨高齡化社會，為照顧長輩生活，除公部門據點中心的建立，市府也會全力與社區合作，由民間提供更多志工人力，或社會福利、醫療照顧、健康促進等服務。

由「南新社區發展協會」設立的社區照顧關懷據點，位於旗山區南洲里，運作迄今已16年，近年里內長輩人數佔該里達29.06%，社區人口老化程度高，該據點每周平日提供長輩服務，並協助推動福利社區化工作，辦理新住民生活輔導及社區照顧關懷服務，陪伴鄰近社區成長。