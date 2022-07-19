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10月通車！高雄輕軌C20至C24站今首度試車
高雄輕軌二階持續推進，預計今年10月通車至C24站，目前C20至C24站軌道已完工，今天捷運局首度在該路段試車，列車行經美術館路、中華路等人口稠密區，沿線民眾今也一睹為快。
捷運局長吳義隆表示，C20站至C24站路段從今天開始行車測試，在10月正式通車前也會持續不定時在此路段行駛。提醒民眾經過美術館路、中華一路、大順一路等與輕軌共用路權路口時，遵照交通號誌及義交指揮通行，確保人車安全。
高雄輕軌目前營運範圍從C32站凱旋公園站經C1籬仔內站至C20台鐵美術館站，營運路線為26站、共14.7公里。沿線已與高捷、台鐵轉乘，持續朝輕軌成圓邁進。
捷運局指出，目前C20站至C24站經過的美術館路與大順路路段軌道已鋪設完成，車站、機電設備完成階段性安裝。
今在初步淨空檢查後，首次進行測試作業。後續輕軌車輛將正式於C20站至C24站路段行駛並測試車輛與機電各子系統間界面功能，確認輕軌車輛與各系統運作無虞。
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