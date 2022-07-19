石斑價格跌破成本？台南議長要求比照高雄 啟動補助

台南市議會議長郭信良接獲漁民陳情，指因應中國自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，高雄市政府從6月28日就開始執行「111年度高雄市石斑魚產銷調節補助措施」，然而台南石斑養殖漁民遲遲等不到市府相關作為，呼籲市府盡快拿出配套措施，不要讓漁民的虧損繼續擴大下去。

台南市農業局表示，市府正積極針對台南地區主要以養殖石斑魚苗的產業型態，研商具體措施，來協助石斑魚養殖漁民解決產銷問題，已向農委會研提延養、保價收購、加工凍儲及產業行銷活動等獎勵及補助措施，來協助漁民解決產銷問題。

郭信良指出，全國石斑魚主要產區在屏東縣、高雄市及台南市，七成以上的產量都靠外銷，所以石斑魚無法外銷中國，對台南市安南、七股、北門區的養殖漁民打擊很大。南漁民看到高雄市政府很快就推出補助措施，實在很羨慕，而且高雄市政府是以市預算補助，不必等待中央撥款就能核銷，更有效率。

郭信良表示，台灣石斑魚被禁，可能是政治因素，地方政府無能為力；但能不能快速因應，拿出實際作為，就有賴地方父母官的智慧。原本每台斤160元的石斑魚，現在平均價格僅剩每台斤110元，但成本就要每台斤140元，市府要趕快行動，拿出讓漁民有感的作為來。

郭信良說，台南市政府因應之道，不論是魚塭延養補貼，或是漁會收購漁貨補貼、魚貨加工凍儲、魚貨行銷等，全都是以能爭取到中央的補助為前提，暫時沒有具體行動。郭信良強調，漁民當前之急是石斑魚已經可以出貨，卻找不到買主，希望政府趕快幫忙想辦法。

農業局說，針對產業需求，已協調南縣區漁會及南市區漁會協助盤點台南地區實際養殖石斑魚數量、型態及目前所遭遇的困難，提供媒合加工、凍儲業者及盤商等通路，並配合農委會輔導因應措施，針對台南石斑魚，執行提升水產的安全與品質，調節上市產量、強化內銷行銷活動及加強海外通路拓銷等4項措施，期能達到穩定石斑魚產銷平衡，協助此次遭遇衝擊的漁民度過難關。