高雄親子新去處 籬仔內工業風公園今啟用

高雄親子又增添一新去處！前鎮區籬仔內公園今天啟用，高市副市長林欽榮指出，過去此地為中石化工廠，市府將此打造成全台首座工業風共融公園，公園入口也預留日照中心預定地，打造共融活動空間。

前鎮區籬仔內70期重劃區，緊鄰205兵工廠，市府編列4800萬元打造籬仔內公園和竹南公園。當地瑞竹里長許益彰表示，過去這裡缺乏公園設施，大家都很期待公園啟用，孩子和長輩可以就近玩樂、散步。

籬仔內公園結合石化產業元素，以燃燒塔、齒輪、水泥、金屬管等意象，打造共融遊具。包括時下最夯的魔石子滑梯、燃燒塔滑梯、攀爬斜坡和鳥巢鞦韆等遊具。滑梯下方也設計躲藏山洞、迷宮攀爬架、伸縮木樁等，一旁設有洗手台，供民眾使用。

家長閩小姐說，滑梯上方有搭設遮蔭很貼心，但新造的公園樹木都很小，步道缺乏遮蔭非常炎熱。家長陳小姐也搶在開放首日帶三歲孩子體驗，她說，磨石子滑梯底部有做緩坡，孩子較安全不會飛出去，「但美中不足的地方是沒有沙坑，不少孩子最喜歡玩沙坑。」

除了兒童遊具外，周邊也設有體健設施、座椅，林欽榮說，長輩、孩子在同一空間活動是最好的事，有鑒於前鎮區高齡人口多，日照中心預定地就設在公園入口，已爭取到部分中央預算，市府也會繼續找財源，提供此地日照服務。