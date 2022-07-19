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「2022台灣燈會在高雄」獲法國NDA肯定 入手16項國際大獎
「2022台灣燈會在高雄」今年初在河流港灣璀燦舉行，國際上持續傳來捷報，高雄市文化局今天收到法國NDA大獎（NOVUM DESIGN AWARD）傳來消息，除了獲得4項燈光設計類金獎、1項燈光設計類銀獎、以及1項數位藝術與平面設計類銀獎，高雄市政府更獲選「年度最佳燈光設計師」。台灣燈會在高雄目前已囊括16項國際獎項。
高雄市長陳其邁感謝活動期間支持「2022台灣燈會在高雄」的民眾，也感謝國際獎項對高雄的肯定，獲選「年度最佳燈光設計師」非常難得，市府團隊也感到十分振奮，這是對團隊付出最大的肯定。他表示，城市大型活動的舉辦，不僅能夠創造城市聲量與創意能量，也能引領城市成為全球焦點，接下來的「台灣設計設計台灣」，除了臺灣文博會與台灣設計展，更規畫了許多精彩展覽活動。
負責「2022台灣燈會在高雄」總策畫的高雄市副市長史哲表示，這場燈會不僅突破許多模式與慣例，也像是一場奇幻的冒險，不斷挑戰極限，希望留給大家最難忘的光影城市記憶。法國NDA大獎的燈光設計類9個獲獎項目中，台灣燈會在高雄在這個類別共計6個項目獲獎，真的很令人驕傲！
高雄市文化局長王文翠表示，今日收到2022法國NDA大獎獲獎回報，高雄以「2022台灣燈會在高雄」、「愛河灣主燈--光啟愛河灣」、「船愛—虛實光影歌仔音樂劇」、「聚光台灣．虎星高照—無人機展演」等4個項目，獲得燈光設計類金獎；以「千手光劍：機械手臂光之展演」獲得燈光設計類銀獎；以「武營晚點名：島嶼記憶‧光舟劇場」獲得數位藝術與平面設計類銀獎；高雄市政府更獲選年度最佳燈光設計師。加上日前公布的國際獎項，「2022台灣燈會在高雄」至今共累計入手16項國際大獎。
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