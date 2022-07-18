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台鐵高雄機廠都計案 座談會對話尋共識

中央社／ 高雄18日電

台鐵高雄機廠將遷建屏東潮州基地，對於現址都市計畫變更各界有不同聲音。高市府今天召開第2次土地規劃及廠區鐵道紋理保存座談會，持續透過對話尋求社會共識。

第2次土地規劃及廠區鐵道紋理保存座談會由副市長林欽榮主持，包括立委許智傑、議長曾麗燕、市議員吳益政，以及地方里長、文史社群團體、專家學者及台鐵局人員出席，聽取各界對變更案不同聲音。

林欽榮指出，台鐵高雄機廠為「棕地」（中油高煉廠改造重生）轉型發展重要案例，市長陳其邁指示三項辦理原則，即1、盡最大可能適當保留現有鐵道紋理的地景意象。2、機廠內貨車工場等重要建築以「全棟保存再利用」為原則。3、尊重及保障台鐵局肩負資產開發政策任務。市府後續將努力落實工業遺址再生與鐵道紋理保存的目標。

林欽榮表示，座談會說明主要重點在都市計畫修正方案，包括配合貨車工場全棟保留，提出空間再生規劃構想，同時調整輜汽路連接凱旋路線型；台鐵局針對全區開發後環境景觀模擬；樹木調查及處理原則；輜汽路打通至凱旋路的交通分析及增設停車場。

都發局表示，6個跨距的貨車工場將全棟保留活化利用，未來結合鳳山工業區既有汽車、金屬零件製造、機械設備等產業優勢，發展5G應用智慧汽車自主系統、定位技術、電動車充電、工業自動化等，轉身成為新創、設計及研發空間。

都發局區域發展及審議科透過新聞稿表示，全案後續台鐵局修正計畫書圖後，將依法定程序辦理公開展覽及說明會，讓社會更多元聲音及當地民眾意見，後續可在都委會平台討論，重新檢視修正方案合理性，尋求高雄市民最大公共利益。

高雄機廠位於前鎮、苓雅和鳳山區交界，占地33公頃，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕，直到今年6月始遷廠屏東潮州新址，並正式更名「交通部台灣鐵路管理局潮州機廠」。高市都委會審議通過都市計畫變更案，廠區容積調節構想圖上網後，遭質疑「不顧鐵道文化紋理」、「空間切割破碎」。

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