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柯志恩質疑社宅慢半拍 高市府：2年內興建社宅六都第一

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
內政部鳳山鳳翔安居新建社宅動土。圖／高雄市政府提供
內政部鳳山鳳翔安居新建社宅動土。圖／高雄市政府提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩質疑市長陳其邁推動社宅慢半拍，讓高雄成六都後段班。高雄市政府都發局長吳文彥駁斥，市長上任與中央合作，規畫超過1萬2千戶社宅，近兩年動工數是六都第一；市府團隊為照顧青年與弱勢努力推動社宅，不應成為個人選舉打擊同仁士氣的箭靶。

柯志恩今天也質疑：到底是為了選舉提前辦動土？還是為了選舉拖到近日辦動土？

吳文彥表示，陳其邁市長重視青年居住問題，上任後積極與中央合作，規畫超過1萬2千戶社會住宅，並多管齊下以囤房稅、擴大租金補貼，擴大照顧青年、婚育、弱勢家庭。「反觀在韓國瑜市長任內，無論規畫或預算編列都是零，才是造成高雄市社會住宅興建停滯的原因。」

吳文彥說，副市長林欽榮與內政部花敬群政次，組成高雄市社會住宅整合平台會議，市府協助盤點土地，整合管路通道、建執照等，加快興建速度。花敬群在7月15日鳳翔安居社宅動土時，也宣布規畫社宅數再提升至1萬2千戶，並多次肯定高市府效率，持續辦理動工。

吳文彥強調，這兩年高雄市可說是全台社會住宅動工數成長最快的城市，並駁斥柯志恩的臉書貼文雲淡風輕說市府規畫慢，是完全搞不清楚狀況，打擊了都發局同仁士氣。

高雄市長 社宅 社會住宅

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