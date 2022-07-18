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高雄繞境放鞭炮炸黑馬路遭罰近4萬 宮廟事主說話了

聯合報／ 記者石秀華徐如宜／高雄即時報導
高雄市左營一間宮廟昨天舉辦大型廟會活動，沿路燃放長百公尺的大量鞭炮，馬路煙霧瀰漫。圖／高雄市環保局提供
高雄市左營一間宮廟昨天舉辦大型廟會活動，沿路燃放長百公尺的大量鞭炮，馬路煙霧瀰漫。圖／高雄市環保局提供

高雄市左營一間宮廟昨舉辦廟會遶境活動，沿路燃放長百公尺鞭炮，煙霧瀰漫，不僅當下整條馬路看不清，還炸黑孟子路路面。除環保局祭出3張計9960元罰單外，消防局也裁罰3萬；對於繞境被罰，廟方回應，「造成社會困擾感到抱歉，會面對並繳清罰款」

左營區這間宮廟昨天下午舉行大型廟會，遶境隊伍沿街燃放長達百公尺的鞭炮，導致空氣中瀰漫大量煙霧，造成空氣汙染，瞬間連馬路都看不清，有民眾難以忍受，拍下影片向環保局檢舉。

環保局表示，廟宇鞭炮事件汙染地點位在左營國中文川路跟曾子路，宮廟因繞境燃放鞭炮聲響，左營警分局昨共接獲7通民眾報案電話，多數報案人指「有人燃放鞭炮太吵」。

環保局今表示，將以違反廢清法27條汙染路面舉發，裁處1200至6000元罰鍰；另有關燃放鞭炮產生粒狀物部分，將以違反空氣汙染防制法32條舉發，裁處1200元至10萬元罰鍰，這次廟宇首次違規，並非累犯。

除環保局對這家宮廟開出3張罰單外，消防局認為廟方繞境時，現場未依產品使用說明方式施放爆竹，依照「爆竹煙火管理條例」開出可處以3萬至15萬元罰鍰的舉發單，消防局傍晚做出裁罰３萬元。

被開出上萬元罰單的廟方今天下午回應表示，目前還未收到環保局的罰單，只知會被開罰，但不知會被罰多少錢；記者告知環保局共開出3張罰單，總計9960元金額，廟方聽聞後，阿莎力地說：「ＯＫ啊」，對造成社會上的困擾也很抱歉，會面對也會繳清罰款。

左營宮廟的繞境活動，沿路燃放長達百公尺的鞭炮，過往人車和維持交通秩序的警車在煙霧中行進。圖／高雄市環保局提供
左營宮廟的繞境活動，沿路燃放長達百公尺的鞭炮，過往人車和維持交通秩序的警車在煙霧中行進。圖／高雄市環保局提供

罰單 遶境 高雄市

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