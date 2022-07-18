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避免陸蟹遭路殺 立委墾丁現勘盼道路高架

中央社／ 屏東縣18日電

夏季進入墾丁陸蟹繁殖期，因路殺嚴重，時代力量立委陳椒華今天邀集公路總局等單位到墾丁現勘，呼籲台26線香蕉灣路段能高架或改道；工務段回應，已進行可行性評估。

陳椒華邀集公路總局、墾丁國家公園管理處、學者與環保團體，18日到香蕉灣路段進行現勘，研商陸蟹保育對策。陳椒華說，陸蟹只剩1/10，若棲地再被破壞、道路不改善，想要恢復生態根本不可能，呼籲台26線香蕉灣路段能高架，並由環團遞出陳情書，希望能讓陸蟹自由行。

根據陸蟹學者劉烘昌2019年研究報告，「台26線香蕉灣至砂島地區陸蟹路殺及遷徙行為研究」，全年有逾3315隻動物、超過50種以上不同物種，在此路段被往來車輛「路殺」（Road Killing）；其中有3210隻是陸蟹，佔路殺數量的96.84%，且有45%路殺的個體是抱卵母蟹。

劉烘昌說，香蕉灣至砂島路段有完整海岸林，是陸蟹生態相當豐富地區，每年繁殖季時，陸蟹過馬路降海釋幼，台26線公路存在，每年都會發生大量路殺狀況。

屏東縣環境保護聯盟常務理事洪輝祥則表示，陸蟹面臨危機，主因有道路貫穿棲地、原始熱帶海岸林逐漸消失、棲地水文條件差等，讓陸蟹的未來雪上加霜；建議從香蕉灣前改道避開陸蟹棲地熱區，或以原路高架方式保護陸蟹，打造墾丁生態旅遊典範。

公路總局楓港工務段長張孟孔告訴中央社記者，針對台26線改線或高架化，7月進行綜合可行性評估，並透過籌備會收納各方意見，同時也委託專家學者進行陸蟹棲地保育與評估的研究計畫，生態保護與公路施工齊頭並進。

墾丁 時代力量 陳椒華 屏東

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