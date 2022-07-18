看到車禍不呆愣 高醫開辦「到院前創傷救命術」

衛生福利部公布109年的國人十大死因，事故傷害雖然已從十大死因的第六名降至第七名，仍造成近7千人死亡。高醫提升第一線消防現場緊急救護處置，今年更引進到院前創傷救命術課程（PHTLS）初階反應人員版本，教導民眾如何現場施救，而不是呆立一旁不知所措，期望將創傷照護普及化，降低死亡率。

高醫表示，這是全台第一場針對民眾訓練的「到院前創傷救命術初階反應人員課程」，邀請一般民眾參加，有30多人報名，包括高中職學生及校務人員。課程包括：呼吸及給氧；循環、出血及休克；頭部與脊椎創傷、快速評估外傷病人及簡易處置等講習，以及幫助病人安全移動及脊椎固定等情境演練，過程生動逼真。

高醫外傷及重症外科陳昭文主任表示，臺灣的救護車平均到達事發現場時間為6分鐘，與世界先進國家差不多，但因創傷造成的傷害死亡可能在2-3分鐘之內就發生，如果在事故現場的民眾能適時伸出援手，就有機會減少傷患的死亡，並改善預後狀況，因此安排此課程教導民眾學習基本的創傷照護技術，期使事故傷害死亡率降低。

高醫外傷及重症外科醫師唐貞綾表示，PHTLS的初階反應人員課程跟PHTLS課程一樣，都是由美國國家緊急救護技術員學會（NAEMT）規畫設計，參與的學員在測驗通過後，一樣可以領到由NAEMT核發的國際證照，差異僅在初階反應人員課程是專為沒有相關醫療基礎的民眾設計，較為簡明易學。高醫希望將基礎創傷照護概念推入民間，讓嚴重創傷患者的從受傷開始到送到醫院後到每個階段，都能有效溝通、相互協助。

參與課程的林姓高中生說，每天上、下學途經的路段常看到車禍，才想來報名參加，希望日後遇到車禍時，不再只是呆立一旁或是快速經過，而是可以盡一己之力幫助別人。上過課後了解，想幫助別人不能只靠滿腔熱血，還要能考量自身的安全和能力，才不會增加第一線救護人員困擾或造成病人傷害。