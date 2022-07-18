高捷黃線出入口規畫挨批 捷運局： 已檢討修正

高雄捷運建設近日頻傳捷報，黃線基本設計在15日審議通過，總經費1442餘億元，上月底已上網招標，拚年底動工。黃線行經鳳山、三民、鳥松等高雄人口數多行政區，在路線、出入口設計上引發關注，網批黃線多站出口設置太近，將影響運量。

議員李雅靜指出，鳳山五甲路幅小、車流大，捷運局設置出入口應謹慎，Y21五甲站出入口目前預計設在鳳南路、南富街間，周邊無臨停接送空間，民眾憂交通將回堵。李雅靜指，應考慮將出口設於高雄市審計處、五甲家樂福的公有地，千坪空間可完整設置出入口、停車場與聯開基地等。

黑皮YouTube頻道長期關注台灣交通路網，近日以「狂砸1400億的捷運黃線將動工！車站設計卻奇爛無比？到底是怎麼回事？」影片批黃線多數出入口設置不佳、不見明確的未來路網轉乘規畫等。黑皮指出，Y2、Y3、Y6、Y7、Y13、Y15、Y16等站出入口都設置過近，將導致效益降低。

捷運局表示，民眾對黃線提出路線、出入口、聯開等建議，捷運局已納入考量，也多次檢討修正，將會以使用者便利為主，如增加黃線延伸段銜接紫線過軌預留、未來可能出入口處預留可拆式牆板、強化多元運具轉乘、出入口設計配合聯合開發共構等。

成功大學交通管理系主任鄭永祥表示，出入口設置攸關民眾搭乘意願、舒適度，尤其黃線全線地下化，電扶梯、電梯等無障礙設施更形重要。出入口的位置須考慮轉乘、人流、步行距離等，「過去紅、橘線最為人詬病的是出入口影響周邊商家，這部分在黃線需調整、注意。」

鄭永祥指出，出捷運站後，有些人可能要搭公車、騎共享運具、步行或給人載，這些都需有配套措施，尤其在轉乘規畫上一定要有完善的交通路網，才能增加搭乘意願、提高運量。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏表示，出入口設置涉及土地空間，尤其人口稠密區土地取得不易，但出入口便利性影響運量，市府須謹慎評估，也可利用地下連通道增加民眾便利性，尤其高雄天氣炎熱，轉乘距離、人行空間等都會影響搭乘意願。

捷運局長吳義指出，黃線連結鳳山、三民、鳥松等多個行政區、亞灣區等核心區外，也是兼顧區域平衡發展最重要的一環，同時也帶來職棒第六隊落地澄清湖。黃線工程經費審議在7月15日獲得工程會同意後，捷運局現正積極辦理工程招標採購作業，同時配合啟動周邊土地聯合開發計畫，全力推動黃線建設及周邊開發。