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高雄租金補貼 即起至8月底受理申請

中央社／ 高雄18日電

高雄市111年度增額租金補貼，今起到8月底受理申請，預計1萬戶受惠，經費將於10月核撥入帳；加計內政部300億元擴大租金方案提供約7萬名額，高市租金補貼戶數可增至8萬戶。

高雄市長陳其邁上午主持岡山區大鵬九村新建社會住宅動土典禮時表示，為保障民眾享有同樣居住權，兼顧「青年優先、育兒優先、弱勢優先」三大原則，高市府與中央合作，將高市原規劃1萬655戶社會住宅，增加至1萬2000戶社宅為目標。

更開徵囤房稅用於市民房屋租金補貼，預計增加1萬戶市民受惠，經費將於10月核撥入帳，加計內政部300億元擴大租金方案提供約7萬名額，高市租金補貼戶數可增至8萬戶。

高市都市發展局長吳文彥表示，內政部300億擴大租金補貼專案，照顧對象為家庭所得每人每月新台幣4.3萬元（最低生活費3倍）以下的租屋家庭。4.3萬元以上的也不用擔心，市府開辦增額租金補貼將申請門檻調高到5萬元，所以符合內政部申請門檻的請向內政部提出，所得超過內政部申請門檻但5萬元以下，可向都發局提出申請。

至於補貼金額，考量不同地區租金差異及個別家戶負擔程度不同，給予每月1800到5880元不等額度，補貼期間1年，並從今天起受理，有需求民眾要把握機會。

都發局住宅發展處長翁浩建說明，開辦期間今天起至8月31日採線上或郵寄申請，所需檢附文件及相關規定，可至都發局增額租金補貼申請系統查詢https://hs.kcg.gov.tw/HSH/

另為利民眾補件便利，也提供24小時傳真、e-mail信箱或郵寄等多元補件服務。民眾有疑問，可於上班時間撥服務專線07-3368333轉2649~2651、2981~2983、5194~5196（四維行政中心），由專人提供說明。

租金補貼 內政部 高雄市 陳其邁

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