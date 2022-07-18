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防山區物資中斷 高雄桃源區首座緊急流籠7月底完工

中央社／ 高雄18日電
為避免大雨預警性封路或遇狀況無法通行，高雄市政府在桃源山區架設流籠作為物資運補的備援管道，預計7月底完工。 中央社／賴文德提供
為避免大雨預警性封路或遇狀況無法通行，高雄市政府在桃源山區架設流籠作為物資運補的備援管道，預計7月底完工。 中央社／賴文德提供

高雄桃源區明霸克露橋去年8月遭大雨沖垮，公路總局今年初蓋好鋼便橋取代；為避免大雨預警性封路等狀況無法通行，市府架設首座緊急流籠作物資運補備援管道，預計7月底完工。

明霸克露橋部分橋面去年8月遭大雨沖垮後，造成復興、拉芙蘭、梅山3里居民交通中斷，公路總局今年初修築新的鋼便橋取代斷橋路段，供居民正常通行。

不過為了避免去年斷橋後，物資運補得靠直升機空運的窘況，市府辦理緊急流籠工程，於勤和里至玉穗端架設2條長250公尺流籠，各裝載1座吊貨籃，每座吊貨籃最高可運送1公噸重量物資，預計7月底完工。

高雄市政府秘書長郭添貴日前勘查流籠工程時，與區公所討論包括在勤和端增加邊坡導水，避免沖刷流籠基礎，及流籠做門、四周加設格網、流籠扣件滿焊要做檢測，並做2噸滿載重測試等，以確保流籠安全使用。

桃源區長謝英雄表示，感謝市府挹注經費設置流籠，以利勤和里至復興里主要道路，若遇上汛期等因素無法運送，可作臨時運送物資或農作物用途。

高雄市長陳其邁日前也曾上山關心流籠架設進度，國民黨籍原民議員賴文德今天發布新聞稿感謝市府對部落的重視。

賴文德表示，感謝陳其邁對原鄉產業觀光的建設，包括廣發快篩、鼓勵長輩施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、開辦山區公車式小黃及就醫綠色通道、施作流籠協助物資運補等。他並誇陳其邁一個月上山數次，逢大雨就能看見身影，展現對原鄉的關心。

陳其邁 明霸克露橋 高雄市

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