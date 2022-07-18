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目睹車禍怎辦？ 高醫開辦民眾版到院前創傷救命術

中央社／ 高雄18日電
高雄醫學大學附設中和紀念醫院今年引進到院前創傷救命術課程（PHTLS）初階反應人員版本，教導民眾遇到車禍如何現場施救。圖為學員於情境課程模擬替斷肢病人做加壓止血與綁上止血帶。 中央社／高醫提供
高雄醫學大學附設中和紀念醫院今年引進到院前創傷救命術課程（PHTLS）初階反應人員版本，教導民眾遇到車禍如何現場施救。圖為學員於情境課程模擬替斷肢病人做加壓止血與綁上止血帶。 中央社／高醫提供

目睹車禍發生怎麼辦？高醫日前開辦全台首場到院前創傷救命術民眾版課程，教導民眾如何現場施救，而非呆立一旁不知所措，以期將創傷照護普及化、降低死亡率。

依衛生福利部公布民國109年的國人十大死因，事故傷害雖然已從十大死因的第6名降至第7名，但仍造成近7000人死亡，死亡人數更較前年上升。高雄醫學大學附設中和紀念醫院繼去年推動到院前創傷救命術課程（PHTLS)，提升第一線消防現場緊急救護處置後，今年更引進這項課程的初階反應人員版本，教導民眾現場施救。

為期兩天課程15、16日兩天在高醫舉行，時值暑假包括高中職學生及校務人員30多人報名參加。課程包括呼吸及給氧；循環、出血及休克；頭部與脊椎創傷、快速評估外傷病人及簡易處置等講習，以及幫助病人安全移動及脊椎固定等情境演練。

高醫外傷及重症外科主任陳昭文今天表示，台灣救護車平均到達事發現場時間為6分鐘，與世界先進國家差不多，但因創傷造成的傷害死亡可能在2、3分鐘內就發生。若事故現場民眾能適時伸出援手，有機會減少傷患死亡，並改善預後狀況。

課程主持人、高醫外傷及重症外科醫師唐貞綾指出，PHTLS的初階反應人員課程跟PHTLS課程一樣，都是由美國國家緊急救護技術員學會（NAEMT）規劃設計，參與學員在測驗通過後，一樣可領到由NAEMT核發的國際證照，差異僅在初階反應人員課程是專為沒有相關醫療基礎的民眾設計，較為簡明易學。

唐貞綾表示，期望將基礎創傷照護概念推入民間，讓嚴重創傷患者，從一受傷到送抵醫院後每個階段，都能有效溝通、相互協助，挽救患者生命、減少失能程度，讓患者盡可能康復回歸正常生活。

參與課程的林姓高中生表示，希望日後如果遇到的時候，不再只是呆立一旁或是快速經過，而是可盡一己之力幫助別人。同時透過課程也了解，想幫助別人不能只靠滿腔熱血，還要能考量自身安全和能力，才不會增加第一線119救護人員困擾或造成病人更進一步傷害。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今年引進到院前創傷救命術課程（PHTLS）初階反應人員版本，教導民眾遇到車禍如何現場施救。圖為學員在技術人員指導下模擬替高處墜落傷患做頭部固定與初步評估。 中央社／高醫提供
高雄醫學大學附設中和紀念醫院今年引進到院前創傷救命術課程（PHTLS）初階反應人員版本，教導民眾遇到車禍如何現場施救。圖為學員在技術人員指導下模擬替高處墜落傷患做頭部固定與初步評估。 中央社／高醫提供

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