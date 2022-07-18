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X-PITCH極限簡報大賽 11月高雄輕軌車廂舉行

中央社／ 高雄18日電

被視為新創界極限運動的X-PITCH極限簡報大賽，今年首度移師高雄輕軌車廂內舉辦，活動主軸「TECH FOR GOOD（科技向善）」，為全球首創運用輕軌及元宇宙為載體新創大賽。

高雄市政府經濟發展局今天新聞稿表示，今年活動以「TECH FOR GOOD（科技向善）」為主軸，聚焦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後新常態的挑戰與創新，為公共利益帶來有意義的社會影響。

X-PITCH極限簡報大賽主辦單位「TA台灣創速」指出，去年X-PITCH匯聚多達42個國家、共3600多支團隊報名參與，勝出團隊通過一系列高強度的簡報挑戰，贏得總價百萬美金的獎項和營運資金，今年加入輕軌、元宇宙等創新元素，為參與者帶來前所未有體驗。

TA台灣創速表示，參與X-PITCH新創團隊除可獲投資和曝光機會，更受益於簡報培訓、募資工作坊、市場對接研討會、投資人媒合、線上展覽等活動。去年有高達7成的TOP 150團隊均表達X-PITCH對其募資計劃和業務發展有實質幫助，也是TA台灣創速舉辦X-PITCH原始初衷與目的。

經發局長廖泰翔表示，X-PITCH是專為早期新創團隊設立的競賽，歷屆發掘眾多明日之星並為參賽團隊募得資金，更協助對接全球公、私部門與媒體資源，為新創出海奠定良好基礎。今年首度移師高雄舉辦，高市府及高雄捷運公司也全力支持，並邀請在地新創團隊參與，爭取曝光及國際資源挹注。

「X-PITCH極限簡報大賽」為亞洲最大規模創業競賽之一，過去曾在高速電梯、自駕電動車內進行。參賽者須以Web3、人工智慧、5G、邊緣運算或下一代技術，促使公共服務、供應鏈、消費生活、交通及金融等5大領域數位轉型。

這項活動即日起至8月31日受理報名，國內準決賽將於11月1日在高雄輕軌舉行，總決賽在11月10日在元宇宙世界登場，將頒發10個獎項，TOP 3家團隊可獲得總價百萬美元的獎金與獎勵。活動詳情至www.xpitch.io查詢。

高雄輕軌 車廂 捷運

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