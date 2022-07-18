岡山大鵬九村社宅今動土 預定2026年完工

高雄市長陳其邁今天上午主持岡山區大鵬九村社會住宅動土儀式，大鵬九村以岡山空軍「大鵬展翅」為主題設計建築外觀，基地面積1萬2988平方公尺，工程經費約33億0721萬元，可提供625戶社會住宅，預定2026年底完工。

陳其邁表示，中央與地方合力推動高雄社會住宅望達到1萬2000戶目標，其中高雄市府自辦的社會住宅除了岡山大鵬九村，另有亞洲新灣區及大寮捷運站共3處，主要都興建在交通便利路段，岡山大鵬九村社會住宅位於岡山最精華路段，一旁有已整治好的公園綠地，又鄰近樂購廣場、捷運站，未來將有高醫岡山分院及岡山運動中心，生活機能極佳。

陳其邁說，因物價上漲，大鵬九村社會住宅流標7次才終於能在今天動工，規畫幼兒園、日照機構等提供全年齡、無障礙大人小孩使用，讓未來完成的社會住宅不僅是保障居住權，也保障社會權。

高雄市工務局新工處指出，大鵬九村社會住宅將興建4棟地下2層、地上12層建築物，共625戶，其中套房型有362戶、一房型有126戶、二房型有95戶、三房型有42戶，每間都有極佳採光、通風，一開窗就可看到公園。地面層規畫幼兒園、社區照顧關懷據點、日間照顧關懷據點、社區全齡運動中心等，頂樓有開心菜園，並納入綠建築標章、智慧建築標章、耐震標章等，增加社區服務機能。

立委邱志偉表示，高雄市社會住宅數量名列前茅，他建議，民眾居住社會住宅雖土地權但有使用權，屆時如果售價降低，可增加年輕人的購買能力，另外標售給建商時，也可以附條款要求建商提供一處符合阿公店溪文學獎在地風格的文學圖書館，或者岡山室內游泳池也不足，可興建一處室內游泳池供居民使用。