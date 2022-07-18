大東公園曹公圳水疑似油膜 水利局：逆滲透水測試補注

高雄市議員李雅靜昨晚接獲民眾舉報，指鳳山火車站附近曹公圳水質遭受汙染，趕到現場察看，水面上浮現一層油脂，擔心曹公圳生態遭破壞。高市府水利局表示，因回收水系統改由再生水的逆滲透水測試補注作業，而造成水體表面有類似油光現象產生。

李雅靜說，你沒有看錯，這就是鳳山的曹公圳，水面上有層油膜，要求市府盡快查明原因，是否遭到汙染？

高市府水利局表示，大東公園生態池及曹公圳水源原為本局鳳山水資源中心以放流水回收挹注，近期疑似因回收水系統改由再生水的逆滲透水測試補注作業，而造成水體表面有類似油光現象產生。

環保局表示，經現場與水利局聯繫討論後，疑似因鳳山水資源中心再生水廠的逆滲透水補注所致。