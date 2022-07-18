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試管嬰兒補助滿1年 屏基生殖醫學中心成長率386％

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國健署實施不孕症試管嬰兒補助方案滿1年，屏基生殖醫學中心是屏東縣唯一可申請試管嬰兒補助人工生殖機構，屏基今舉辦試管嬰兒回娘家，五個媽媽帶著孩子們參加。記者劉星君／攝影
國健署實施不孕症試管嬰兒補助方案滿1年，屏基生殖醫學中心是屏東縣唯一可申請試管嬰兒補助人工生殖機構，屏基今舉辦試管嬰兒回娘家，五個媽媽帶著孩子們參加。記者劉星君／攝影

國健署實施不孕症試管嬰兒補助方案滿1年，屏東基督教醫院生殖醫學中心施術人數成長率達386%，屏基今舉辦試管嬰兒回娘家，首位獲補助的夫妻今年3月正式升格新手父母，帶著孩子歡喜回屏基。

國健署在去年7月實施擴大不孕症試管嬰兒補助方案，減輕不孕夫妻經濟負擔，低收及中低收入戶每次最高補助15 萬元、一般戶最高補助10 萬元。

屏基生殖醫學中心是屏東縣唯一可申請試管嬰兒補助人工生殖機構，屏基指出，2021年7月到2022年6月，有141人參與試管嬰兒施術，實施前一年同期為29人，補助方案實施一年來屏基生殖醫學中心試管嬰兒施術人數成長率達386％

屏基生殖醫學中心主持人醫師蔡妮瑾說，一般來說，夫妻嘗試懷孕前3個月內，是最容易懷孕。在有規律性行為的夫妻中，約有八成的夫妻可以在半年內懷孕。若一對夫妻嘗試一年後，仍未有消息，即可定義為「不孕症」。值得提醒的是，若妻子已滿35歲，超過半年仍未懷孕，夫妻應盡早到醫院檢查。

蔡妮瑾提醒，無論現代科技多麼進步，女性卵巢的年齡目前仍無法逆轉，生育力隨年齡增加而降低，要把握女性25到35歲的生育黃金期。

屏東縣第一位領到試管嬰兒補助的30歲羅哲妤，結婚兩年都未順利懷孕，嘗試許多方法，曾吃近一年的中藥，後來又到婦產科診所，吃排卵藥加打破卵針，連續好幾個周期，也未順利懷孕。她去年到屏基生殖醫學門診，剛好7月政府開始補助試管嬰兒，與先生討論過後，覺得試管的成功機率高，剛好政府又有補助，相對來經濟上不會造成太大的壓力，開始試管療程。

羅哲妤說，經歷打排卵針，取卵手術再到最後的植入，原本很擔心只植入一顆囊胚是否成功機率會降低，結果順利的植一中一順利懷孕，今年3月17號生下寶寶，感謝屏基團隊。

2018年、2020年透過試管嬰兒方式產下兩個女兒的張沛宇，今天帶孩子感謝屏基生殖醫學中心團隊，讓他的家庭與人生更圓滿。她說，從2017年獨排眾議決定在屏基接受不孕症治療，不用特意請假、匆匆忙忙趕下班，少了急急忙忙的時間壓力，2017年8月第一次做試管就成功懷孕並生下健康的大女兒，當時還冷凍了兩個囊胚在2019年12月接受胚胎解凍植入，隔年順利產下二寶，同胎姊妹相隔兩年終於見面。

屏東縣第一位領到試管嬰兒補助的30歲羅哲妤（左）與丈夫，今天帶著四個月大的兒子回到屏基，感謝屏基團隊協助。記者劉星君／攝影
屏東縣第一位領到試管嬰兒補助的30歲羅哲妤（左）與丈夫，今天帶著四個月大的兒子回到屏基，感謝屏基團隊協助。記者劉星君／攝影

試管嬰兒 懷孕

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