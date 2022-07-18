賽德克族青年做獵人紀錄片 助部落找回消失72年舊名

來自南投賽德克族的林丞恩拍攝畢業作品「獵人紀錄片」，耗費1年時間製作等比例德鹿谷村地形模型，讓部落長者透過模型回憶過往打獵事蹟，在義守大學老師陪伴下，林丞恩協助家鄉部落於2021年恢復已消失72年的傳統舊名，未來將持續攻讀公共政策與管理學系在職專班，望回到部落從事公共事務。

林丞恩因對攝影及大眾傳播有興趣，目前就讀義守大學傳播與設計學院原住民專班，林丞恩說，在義守大學求學時遇到人生導師胡哲豪，胡哲豪曾說「只要努力，都可以成為原住民的人才」這句話讓林丞恩下定決心傳承家鄉部落文化，並用自己的方式展現對族名歷史的認可。

林丞恩畢業專題以青年獵人為故事主軸，採訪拍攝多位部落長者、紀錄部落打獵文化，並製作德鹿谷村地形模型，讓行動不便的長者可透過模型描述當年的狩獵故事，在2021年更幫助部落找回消失多年的舊名「德鹿谷」村，未來模型將贈與部落，放在村里辦公室供遊客及在地民眾參考。