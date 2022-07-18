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賽德克族青年做獵人紀錄片 助部落找回消失72年舊名
來自南投賽德克族的林丞恩拍攝畢業作品「獵人紀錄片」，耗費1年時間製作等比例德鹿谷村地形模型，讓部落長者透過模型回憶過往打獵事蹟，在義守大學老師陪伴下，林丞恩協助家鄉部落於2021年恢復已消失72年的傳統舊名，未來將持續攻讀公共政策與管理學系在職專班，望回到部落從事公共事務。
林丞恩因對攝影及大眾傳播有興趣，目前就讀義守大學傳播與設計學院原住民專班，林丞恩說，在義守大學求學時遇到人生導師胡哲豪，胡哲豪曾說「只要努力，都可以成為原住民的人才」這句話讓林丞恩下定決心傳承家鄉部落文化，並用自己的方式展現對族名歷史的認可。
林丞恩畢業專題以青年獵人為故事主軸，採訪拍攝多位部落長者、紀錄部落打獵文化，並製作德鹿谷村地形模型，讓行動不便的長者可透過模型描述當年的狩獵故事，在2021年更幫助部落找回消失多年的舊名「德鹿谷」村，未來模型將贈與部落，放在村里辦公室供遊客及在地民眾參考。
義守大學表示，林丞恩以年輕人視野傳承部落豐富的文化底蘊，在學習上也不斷超越自我，如大二時透過產學合作擔任原住民族廣播電台「原來好Young」節目主持人，今年將畢業的林丞恩接下來將攻讀義大的公共政策與管理學系在職專班，希望畢業可從事部落的公共事務，將「看不見的價值」與「文化認同」，透過年輕人的力量傳遞出去。
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