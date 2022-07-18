中山工商應邀兒童藝術節開幕 演出「蛻‧變」光影偶戲

高雄市中山工商幼保科應邀參加「臺灣Dot Go兒童藝術節」，以「蛻‧變」創意光影偶戲在開幕式贏得滿堂采。校長林昭億表示，幼保科連續兩年榮獲教育部「美感生活學習地圖實踐計畫」特優金質獎，除參加兒童藝術節外，近期也將於前鎮公共托育中心及育兒資源中心展出。

臺灣Dot Go兒童藝術節正在駁二正港小劇場及多元藝術創作暨教育發展協會基地舉行至24日，中山工商幼保科受邀在開幕及閉幕時演出偶戲。林昭億說，幼保科學生利用校內各科廢棄物，如汽車科機車殼變成異形怪獸、機電科車床邊角料鐵片幻化成演奏樂器、美容科髮捲變毛毛蟲、資訊科光碟片裝飾成蝴蝶、拖把擰水器和餐飲科鍋子變成婚禮蛋糕等，演出精湛的「蛻‧變」創意光影偶戲，也得到今年度全國學生創意戲劇競賽特優獎殊榮。

林昭億表示，「蛻‧變」的演出形式也很特別，跳脫傳統光影偶戲演員躲在幕背後形式，而是突破性的將演員、道具直接搬至觀眾面前，讓觀眾完全看到整個光影偶劇創意發想的過程，大小觀眾都很驚喜。幼保科教師團隊除幼保專業教師外，還跨科、跨領域結合，邀請美術、音樂及導覽專長的教師共同協同教學，包括邱美鈴、林雯玉、許瓊方、陳姵妏、李筠譜、林涵、方永強、江沛航、陳怡妏等。

幼保科主任邱美鈴表示，創意偶戲主要培養學生創造力與生活美感，再透過戲劇延伸與幼兒互動，扎根幼兒美感教育，培養學生解決問題及團隊合作的核心素養，除兒童藝術節開、閉幕表演外，近期也受邀於前鎮公共托育中心及育兒資源中心展出。