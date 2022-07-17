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捷警建議高捷車廂全面裝監視器 高捷：將滾動式調整

聯合報／ 記者石秀華林巧璉／高雄即時報導
高雄捷運警察加強巡邏捷運列車，防止跟騷法案件發生。記者石秀華／翻攝
高雄捷運警察加強巡邏捷運列車，防止跟騷法案件發生。記者石秀華／翻攝

北捷車廂均裝監視器，但高雄捷運只在橘線、紅線各一列車試辦裝監視器，之後沒再增加。捷警隊統計，今年1至6月處理18件刑案，妨害祕密占5件，清一色是女性在站內搭手扶梯時遭偷拍，建議高捷在車廂全面裝設監視器。全面裝設需3千8百萬經費，高捷喊窮，疫情期間營運困難，希望外界再給一點時間，待營運更穩定會再討論。

高雄捷警隊統計，去年捷運站發生性騷擾2件、妨害秘密9件、糾紛23件，糾紛案在車廂中有3件。今年1至6月處理18件刑案中，妨害祕密罪占5件，都為女性在站內搭乘手扶梯時遭偷拍，「偷拍狼」選定學生較多的車站下手。

高市捷警隊評估認為，雖高捷列車上的犯罪行為，不如北捷頻繁，但因今年6月1日起，「跟蹤騷擾防制法」即將正式施行，犯罪者若有實施或反覆跟蹤的犯行，礙於蒐證不易，若捷運列車廂加裝監視器，可取得證據外，亦可預防犯罪，因此建議高捷在列車車廂全面裝設監視器。

高雄捷運公司處長王柏雁表示，在北捷隨機殺人事件後，當時高捷選定紅線、橘線各一車廂試辦，已裝設有4、5年時間。但礙於經費，此系統無法即時影像回傳，成效不佳，「等於無法達到預防的目的」，畫面只能作為事後證據、辦案之用。高捷說，以目前疫情期間的運量，實在是沉重的負擔，「希望外界再給我們一些時間，待營運更穩定時會再滾動討論。」

議員郭建盟表示，高市捷運路網已進入四線齊發階段，市長陳其邁也宣布要讓高雄大眾運輸更加綿密，大眾運輸最重要的就是安全，裝設監視器是成為安全城市的必要手段，高捷應與市府共商建置費用。議員童燕珍說，治安問題不容妥協，即使車廂上有通報鈕，但沒有監視器佐證，仍無法保障乘客安全，尤其受害者多為女性，如無監視器連成案都有問題，「不應以營運困難當成不裝監視器的說辭。」

消基會交通委員會召集人李克聰表示，從北捷殺人事件、台鐵刺警案等，凸顯搭乘大眾運輸仍有安全風險，如在各條件允許下因在車廂內全面加裝監視器。但各縣市大眾運輸經營狀況不同，尤其遇疫情運量慘跌，如因經費龐大無法支應，短期可先提高見警率，增加捷運警察進車廂巡邏的頻率。裝設監視器因從制度面做起，交通運具相關規則如明文規定未來車廂內一定要裝設監視器，才能做到全面普及。

高雄捷運警察除建議高捷在車廂全面裝設監視器之外，也派員加強車廂內的巡邏。記者石秀華／翻攝
高雄捷運警察除建議高捷在車廂全面裝設監視器之外，也派員加強車廂內的巡邏。記者石秀華／翻攝
根據捷警統計，今年1至6月處理18件刑案中，妨害祕密罪占5件，都為女性在站內搭乘手扶梯時遭偷拍。記者林巧璉／攝影
根據捷警統計，今年1至6月處理18件刑案中，妨害祕密罪占5件，都為女性在站內搭乘手扶梯時遭偷拍。記者林巧璉／攝影
高雄捷運警察加強巡邏捷運列車，防止跟騷法案件發生。記者石秀華／翻攝
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