「金門青年返鄉論壇」雙現場 4百人共探金門未來

「威啊！金門青年返鄉論壇」今下午在台開金門創新園區登場，除縣長楊鎮浯及縣府人員外，金門旅台大專聯合會、金門大學等各界青年代表也都一同出席，現場及線上超過400人一同探討金門的未來，思索金門在地發展的可能與契機。

楊鎮浯表示「沒有一個鄉是偏的」，金門這麼小，更不應該有偏鄉，以前金門或許是偏鄉，但現在是一個資訊時代，只要善用工具和平台，就沒有一個地區是偏鄉。近幾年來，不管是中央還是地方政府都強調知識、資訊及文化平權，因此大家很有機會一起努力迎接更好的未來。

青年發展中心說明，論壇主題採三部曲，「過招！台金觀點相對論（金門契機挖掘）」與黃山料、成寧等年輕人對談，想到金門第一件事是什麼，答案包含家、戰地、高粱等；台北現場則回答，金門就是家，金門人在台灣的同鄉會，時常互相幫助，出國亦心繫金門、過年返鄉。

「大家對金門最威的是什麼（最有特色）」主題時，楊鎮浯笑答「還有什麼比金門高粱更威，當高粱入口時，整個金門魂都燃燒起來」，引來現場哄堂大笑；青年發展中心執行長翁紹輝則說，金門青年最威，因為大家勇於發聲，包括今日金門與台北兩地的青年都是最威的。

「金門有哪裡需要改變?」討論階段，縣籍青年黃山料回答「維持現在的方向，繼續前進」，因為楊鎮浯上任以來，金門變化有感，現在選舉到了也沒有宣傳旗幟，令人感覺納稅錢用在刀口上，金門有慢慢在變好，相信會越來越好。

黃山料專題演講「一件襯衫」，分享創業歷程，並鼓勵大家多探索自我，像他2014年參加英國畢業展時裝週，獲得首獎而被推崇為「金門之光」，但後來卻放棄所學開啟斜槓人生，自媒體 「一件襯衫」與散文作品「好好生活慢慢相遇」還登上誠品書店心理勵志類排名第一。

另外，論壇也安排「世界咖啡館主題」換桌討論，激發青年對金門的創新思維。翁紹輝表示，論壇邀請金門青年、與金門結緣的青年工作者，從內容創作、遊戲策展、文創設計、地方創生、美學教育等不同面向暢聊職涯發展，是今年特展重頭戲，希望透過溝通和對話，為金門找到新的藍圖。