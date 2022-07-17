高雄「浸劇場」開幕！ 融合輕食與學習、展演舞台
飛馬劇團在高雄經營6年劇場，結合學習、文創、展演與咖啡輕食，於鼓山區慶豐街18號2樓打造全新的「浸劇場」，今天開幕。飛馬文化聚場藝術總監黎恩菲表示，希望來讓大家參與，並體驗「另一種人生」，進而有更多元思考與對未來的想像。
黎思菲說，飛馬劇團由一群在地年輕藝術家組成，六年深耕讓他們想有個藝術的家，在這裡可以自在飲食、觀賞各類展演，提供多元的人文課程，創新人性化服務讓民眾參與劇場的機會。經過大家努力，「浸劇場」終於成型。
「浸劇場」占地88坪，朝複合式空間規畫，讓簡單休閒的場所同時成為多元學習與展演的舞台。平日有動態的各類表演、多樣的學習課程，包括全民戲劇課、青年培力講座、自我探索課程等；還有常駐的文創商品展示與不定期的靜態展覽，例如手作、花藝、畫作、書籍、心靈小物等，供大眾欣賞與選購。餐飲雖是輕食，但製作不馬虎，香純的咖啡也得到好評。
「劇場是人與人之間有機的載體，將劇場帶進生活裡，讓全民有機會參與劇場，是促進美好社會的契機。」
黎恩菲說，推廣劇場多年，她深刻了解藝術和民眾之間的「鴻溝」，為了讓全民參與，「浸劇場」的創作、活動及應用，都會從親近民眾著手。
演戲大家都以為是演員的專利，其實每個人都有表演的本能，只要適當的引導，都會有不凡的表現。觀眾和演員角色也可以互換，體驗「不同的人生」，才會有不同的思考、哲學及社會性，當然也對未來有不同的想像。浸劇場訊息可上臉書粉絲專頁與IG帳號「immerse.jin」查詢，開幕第一周，参與展演、報名課程優惠；咖啡、甜點8折；8月體驗課免費。
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