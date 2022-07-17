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上周塞到黑夜被譙爆...屏東警方總動員拚了 台1線行車順暢、台9隧道小堵

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東警方今天總動員維持交通順暢，台1線轉進國3南州交流道前路口，下午開始實施燈控，紓導車流。記者魏斌／攝影
屏東警方今天總動員維持交通順暢，台1線轉進國3南州交流道前路口，下午開始實施燈控，紓導車流。記者魏斌／攝影

台1線楓港段上周日大塞車，引發關切。兩天周休結束，屏東警方今天總動員，提前於下午2點多實施調撥車道，並於中午12點多在屏南工業區前永翔路口實施南下分流，到目前為止台1線北上路段車流雖多，但車行順暢，不過台9線草埔隧道因車流大已出現小堵，對入夜交通疏導仍是考驗。

記者中午試車，從屏東潮州到楓港，一路車行順暢。雖然周休將結束，但南下車流仍不少，不過沿途重要路口都可見到警員站崗指揮，平均時速可維持70公里上下，相當順暢。

上周大塞車驚動行政院，連新任警政署長黃明昭也特別南下巡查指示工作重點。不過卻有基層員警叫屈，指施工才是塞車主因，「不能把鍋全甩給第一線扛」，這周所有工區回復原狀，車道未再封閉，全線未見堵塞即是證明。

為了紓導交通，屏東警方今天總動員，枋寮、恆春警分局幾乎全體出勤，不少休假警員還停休站崗，另申請保伍警力支援。今天中午12點多提前在屏東工業區永翔路口實施南下分流，2點起實施調撥車道，全線車行尚稱順暢。

警方估算，台1線及台17線水底寮五岔路口，昨天車流量逾3萬輛次，與上周日差不多，但今天北返車流比上周日還多，預計北返車潮高峰將持續至入夜以後，呼籲駕駛行經車流較多路段保持耐心，切勿違規行駛機慢車道，警方將加強取締違規車輛，以維護行車安全。

草埔隧道下午4點後因收假車流太大出現小堵車。圖／取自路況即時影像
草埔隧道下午4點後因收假車流太大出現小堵車。圖／取自路況即時影像

台1線今天車行順暢，沿途可見到施工單位告示，籲請駕駛減速慢行。記者魏斌／攝影
台1線今天車行順暢，沿途可見到施工單位告示，籲請駕駛減速慢行。記者魏斌／攝影

屏東 車道 塞車

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