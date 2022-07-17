高鐵延伸屏東環評說明會 民代憂路廊「安全絕對重要」

高鐵延伸屏東計畫環境影響評估公開說明會今舉行屏東場，地方擔心土地徵收成為變相炒地皮；另外，高鐵路廊必經台塑仁武廠，憂心工廠有強鹼強酸原料，會有易爆易燃的安全顧慮，應先確保鐵道安全。鐵道局表示，地方意見會審慎評估。

高鐵延伸屏東計畫路線，以高鐵左營站月台中心為起點，沿途經過高市左營、楠梓、仁武、鳥松、大樹區，及屏東縣屏東市，路線總長17.6公里，經費約618.52億元。另配合延伸線列車維修與駐車需求，在台糖公司六塊厝畜殖場西側與高屏溪右岸間設置維修基地一座，基地與車站間設有進場線連接。

屏東場的環境影響評估說明會，由鐵道局總工程司呂新喜主持，縣府交旅處副處長倪國鈞、縣議員洪明江、李世斌、市民代表傅建雄、前進里長王泰益、凌雲里長王基地均出席。

洪明江說，高鐵延伸屏東案全長17.6公里，高雄占15公里，屏東段只有2.6公里應延伸潮州，且班次規畫僅一小時一班；行政院長蘇貞昌日前曾交辦研議高鐵延伸到潮州案，希望軌道建設規畫應一次到位。另外，高鐵跨越高屏溪，高屏大橋、高屏舊鐵橋，過去都曾發生斷橋事件，應詳加調查高屏溪水文變化，做好安全評估。

市民代表傅建雄說，高鐵路廊經仁武台塑廠區，工廠中有易燃易爆、強酸強鹼原料，列車與鐵道安全才是最重要的，盼政府謹慎評估。

呂新喜說，未來會針對防爆及相關議題著手研究，會以最嚴謹態度面對，作為環評參考依據。

凌雲里長王基地說，凌雲里還有100多戶，大家關注土地徵收，擔心有心人士刻意炒地皮，徵收土地方式要說明清楚。呂新喜說，現階段是路廊及站點環境影響評估，土地徵收是後續議題，還未納入現階段討論範圍，相關流程走完，用地取得會另有程序。