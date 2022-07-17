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國旅補助開跑 高雄旅宿假日訂房率達8、9成

中央社／ 高雄17日電

交通部「悠遊國旅」方案今天起適用，高雄旗津等景點湧現人潮，旅宿業者假日平均訂房率逾8、9成，訂房電話接到手軟。商圈店家也各自推出促銷活動，喜迎遊客。

交通部觀光局推出「悠遊國旅」補助方案，住宿補助僅限平日（週日至週四）入住使用，每晚補助新台幣800元，若符合加碼條件可提高到每晚1300元。

高雄市觀光局另加碼推出「週五又補五、週間補到千」優惠，到8月底前，週日至週四住宿加碼補200元，週五住宿則補助500元。觀光局也在旗津推出黑沙玩藝節、啤酒嘉年華等系列活動，吸引遊客回籠。

高雄市觀光產業推動聯盟總會長、御宿集團總裁劉坤福今天對中央社記者表示，近來高雄旅宿業假日訂房率都有8、9成，甚至客滿。有遊客陸續使用國旅補助住宿，御宿推出使用補助最低可0元入住，已有不少人預訂使用。

觀光局告訴中央社記者，「週五又補五、週間補到千」優惠，至今已收到1500間住房申請。另高雄各景點以旗津人潮最多，當地旅宿近期假日幾乎都滿房。

據高雄市輪船公司統計，從鼓山往返旗津渡輪，上週六有1萬5000多人次搭乘，上週日則有1萬6000多人次，遊客數量節節升高。昨天更高達1萬7000多人次搭乘，創下今年以來新高。

高雄萬豪酒店表示，國旅補助上路，正逢暑假期間，加上高市府加碼補助，平日訂房有5成，假日住房有8、9成，明顯感受到出遊人潮。

高雄中央公園英迪格酒店表示，旅遊補助上路，最近訂房電話經常全部佔線，工作人員接到手軟，還要加班，對打不進來的民眾感到抱歉，也希望大家能趁這個夏天充分享受旅遊樂趣。

大高雄市觀光商圈總會長王文雄接受中央社記者電訪表示，7月消費者跟6月相比增加2到3成，散客、旅行團也有明顯增加，加上暑假到來、旅遊補助開跑，商家都相當看好這波商機，也紛紛推出促銷活動，回饋消費者。

國旅補助 訂房 觀光局 高雄市

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