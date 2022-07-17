快訊

獨／小琉球又見生態殺手 20公分「硨磲貝」狠敲上岸當垃圾丟

「再爭取國際旅客來台」 蔡總統：仔細評估開放時程

獨／連日分析生技公司4死案 高大成收到來自道上警告

釣起少見大尾玳瑁石斑 澎湖漁民海釣50年首見

中央社／ 澎湖縣17日電

真的是少見超大尾的「玳瑁石斑」，馬公陳姓漁民今天在沙港北海域的淺坪礁區，意外釣起一尾近1斤重的玳瑁石斑，相當興奮，直說海釣近50年，還沒在沿岸坪釣過這麼大尾。

家住馬公的70歲陳姓漁民，今早如常與兒子一起開船出海，前往沙港北海域的淺坪區海域釣魚，釣況不錯，父子2人約釣了有10餘斤的石斑與青嘴等魚獲，收獲不錯。

陳姓漁民告訴中央社記者表示，這尾少見的大玳瑁石斑，是在中午滿潮時突然來咬餌上鉤的，還以為是馬拉巴石斑，在一番拉扯後，才發現是玳瑁石斑，體型比手臂還粗，體長超過30公分，自己平常船釣或是岸際淺坪釣魚，近50年來，還沒在近岸淺坪海域釣過這麼大尾玳瑁石斑，還特別拍照留作紀念。

澎湖縣政府農漁局表示，玳瑁石斑魚是澎湖的經濟魚類，又稱「石斑」或「過魚」，是澎湖的「縣魚」，平常棲息在澎湖0至50公尺的礁區、近海沿岸，肉質特別鮮美。

馬公 澎湖縣 漁民

延伸閱讀

影／終於跨出第一步 屏東3噸石斑下周直送日本成田

少吃鮭魚救石斑？美威鮭魚幽默回：要來改名「類石斑」

屏東石斑家樂福買得到 潘孟安：石斑銷日下周簽約出貨

陳吉仲要國人少吃鮭魚救石斑 鄉民酸爆：不開冷氣就不缺電？

相關新聞

影／金門「搶灘料羅灣」熱鬧復辦 民眾直呼風浪挑戰高

「搶灘料羅灣」是金門海上長泳的熱門活動，去年因疫情影響停辦，今年恢復舉辦，參與民眾都相當興奮，當中還有長者與小孩參與，不...

暑假閱讀趣 高市府直播搭線上闖關伴童游書海

迎接暑假，高市教育局在高市圖各分館提供共2160本書籍，搭配「喜閱網」線上闖關，測驗理解成效，讓孩子適性閱讀，今天上午並...

「會演是英雄」看明星飆戲解悶 唐從聖預告11月屏東見

藝人曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲攜手出擊，即興互動式脫口秀「會演是英雄」昨晚在高雄衛武營登場，今天下午還有一場演出，票...

民眾敲碗中油海洋天堂快開放 中油：預計7月23日開幕

暑假期間，不少父母都在找親子去處，「中油海洋天堂」共融公園緊鄰高雄展覽館，原預計4月開幕，因工程延宕延至7月中旬，但目前...

台灣Dot Go兒童藝術節駁二登場 精彩兒童劇工作坊論壇

2022台灣Dot Go兒童藝術節即日起至7月24日，在高雄駁二藝術特區蓬萊群B9正港小劇場及多元藝術創作暨教育發展協會...

高市推多元化樂齡學習服務 YouTube「耆妙頻道」樂忘齡

高雄市樂齡學習中心數冠全國，今年三度蟬聯教育部樂齡學習政策訪視特優等，全市提供超過250個學習據點，課程多元與活潑，鼓勵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。