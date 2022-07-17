影／金門「搶灘料羅灣」熱鬧復辦 民眾直呼風浪挑戰高

「搶灘料羅灣」是金門海上長泳的熱門活動，去年因疫情影響停辦，今年恢復舉辦，參與民眾都相當興奮，當中還有長者與小孩參與，不過今日風浪較大，參與民眾都說不好游，喝了好多水，回程因為有浪推著，反而遊起來舒服。

金門縣政府表示，睽違一年半之久，2022年搶灘料羅灣今年復辦，且邁入第19屆，今年報名人數1000人，實際檢錄人數981人，其中金門籍就有276人，其餘均為台灣本島報名參賽的泳客；報名最高齡為76歲，最年幼為10歲，活動可說是老少咸宜，海巡隊員也在現場待命，隨時給予協助。

活動從昨日開始，在海灘上舉辦掃雷趣以及物資搶灘模擬射擊趣味競賽；今日則是正式舉辦搶灘料羅灣海泳，有800、1500和2500公尺三種距離，另外還有沙灘健走以及SUP立式划槳體驗活動，現場還準備了風味餐及園遊會和表演活動，氣氛相當熱鬧。

金門縣教育處提供氣象站數據，今日風力平均5級，水流0.2至0.4，浪高低差0.8m。參與民眾都說今日風浪偏大。有人分享，游出去時吃了不少水，好不容易抬起頭後，又一個浪撲面而來；而回程時因為有浪推著人，反而遊起來比較舒服。 另一位參與800公尺距離的人也說，今天浪況非常大，過程需要多一點技巧，好在最後挑戰成功。

活動開跑現場，當鳴笛聲響起，大家就往海中去，氣氛相當熱絡；現場有各年齡層民眾參與，還有唯一一位女子穿著兩件式泳衣，另外還有海龍蛙兵部隊也一同參與，展現團隊過人氣勢及戰鬥力。

活動由大會主席、縣長楊鎮浯致詞開場，並有台灣多個縣市政府代表、體育或游泳相關協會代表一同出席。活動結束後，參與民眾可領取2022搶灘料羅灣主題紀念高粱酒600ml及紀念衣1件，而主辦單位也盼在後疫情時代，活動的圓滿結束，象徵民眾回歸正常生活的起點。