快訊

中重症+156例 5例兒童重症1細支氣管炎、4例MIS-C

職業殺手？李鴻淵用槍殘酷 警方指疑靠打獵殺生練膽

今增73死、本土+2萬4196例較上周降12.7％ 129例境外

夏季花海登場 台南水道博物館百日草招蜂引蝶

中央社／ 記者楊思瑞台南17日電

台南山上花園水道博物館種植面積近2公頃百日草，近日進入花期，五顏六色花海招引蜂蝶飛舞，搭配園區古蹟建築美景，館方人員預估花期持續到8月底，民眾可把握賞景時機。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，百日草又稱百日菊、火球花，也因為第一朵花開在植株頂端，側枝頂端開花又會比第一朵開得更高，所以又得名「步步高」，有花色繁多、植株強健、耐熱特性，是少數能安全度夏的草花，成為南台灣炎熱夏日庭園景觀重要角色。

文化局指出，此次種植的百日草選用混合色，顏色變化豐富活潑，近日陽光充足，花朵上色狀況更加良好，目前已開始進入盛花期，適合取景，但百日草整體植株較高，若要進入花海中拍照，除了注意不要破壞植株，衣著應盡量完整遮蔽皮膚，減少被蚊蟲叮咬機會。

文化局表示，園區花海地點緊鄰水道博物館C館送出唧筒室，是擁有歐洲化風格的日治時期建築，每當花海綻放時，都可營造出類似歐洲莊園、充滿文青氣息的藝文片場景。

文化局指出，為了讓水道博物館四季都有花海景觀能夠欣賞，選擇栽種花卉時須考量氣候特徵、日照長度、日夜溫差等環境因素，並評估整體造型、色彩、花況、種植疏密度，並規劃栽種時程，目前百日草花海預計能持續開到8月底，民眾若想趁暑期出遊取景、享偽出國，可把握花期前往。

文化局 博物館 台南

延伸閱讀

夏日視覺饗宴！ 金黃色絨毯綿延百尺「金針花山丘、金針花廊道、金針花海」全台金針花接力盛放中

杉林溪避暑！15萬株繡球花季爆開 花海只到7月底

大飽眼福！曾文水庫觀景台下「超夢幻粉萼花海」大爆發　還能搭透明電梯賞高空美景

台東太麻里繡球花綻放 花期可到6月底7月初

相關新聞

影／金門「搶灘料羅灣」熱鬧復辦 民眾直呼風浪挑戰高

「搶灘料羅灣」是金門海上長泳的熱門活動，去年因疫情影響停辦，今年恢復舉辦，參與民眾都相當興奮，當中還有長者與小孩參與，不...

暑假閱讀趣 高市府直播搭線上闖關伴童游書海

迎接暑假，高市教育局在高市圖各分館提供共2160本書籍，搭配「喜閱網」線上闖關，測驗理解成效，讓孩子適性閱讀，今天上午並...

「會演是英雄」看明星飆戲解悶 唐從聖預告11月屏東見

藝人曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲攜手出擊，即興互動式脫口秀「會演是英雄」昨晚在高雄衛武營登場，今天下午還有一場演出，票...

民眾敲碗中油海洋天堂快開放 中油：預計7月23日開幕

暑假期間，不少父母都在找親子去處，「中油海洋天堂」共融公園緊鄰高雄展覽館，原預計4月開幕，因工程延宕延至7月中旬，但目前...

台灣Dot Go兒童藝術節駁二登場 精彩兒童劇工作坊論壇

2022台灣Dot Go兒童藝術節即日起至7月24日，在高雄駁二藝術特區蓬萊群B9正港小劇場及多元藝術創作暨教育發展協會...

高市推多元化樂齡學習服務 YouTube「耆妙頻道」樂忘齡

高雄市樂齡學習中心數冠全國，今年三度蟬聯教育部樂齡學習政策訪視特優等，全市提供超過250個學習據點，課程多元與活潑，鼓勵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。