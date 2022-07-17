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暑假閱讀趣 高市府直播搭線上闖關伴童游書海

中央社／ 高雄17日電

迎接暑假，高市教育局在高市圖各分館提供共2160本書籍，搭配「喜閱網」線上闖關，測驗理解成效，讓孩子適性閱讀，今天上午並在網路直播，助家長善用資源、伴孩子徜徉書海。

高雄市政府教育局日前與高雄師範大學閱讀評量與教學中心教授方金雅合作開發「識字量測驗」系統，將書籍難易度與學生識字量多寡分成「白黑紅橙黃綠藍靛紫銅銀金」12個顏色，並結合「喜閱網」網站，讓孩子閱讀後可上網進行闖關，測驗閱讀理解成效，盼為孩子搭建適性學習階梯，有助減少閱讀挫折感。

迎接暑假，教育局今天發布新聞稿指出，提供12套、共2160本「喜閱網」書籍，分別在高雄市立圖書館楠仔坑、河堤、草衙、前鎮、李科永、左新、小港、文化中心及大東藝術圖書館共9個分館，增設「喜閱網」閱讀專區，讓孩子可以在暑假期間到圖書館自行借閱。

此外，去年起，教育局也攜手高市圖，推出「喜閱網@高市圖」電子書平台，讓民眾利用網頁或是APP就能借閱喜閱電子書，不受時間和空間限制，隨時隨地線上閱讀。

為推廣喜閱網，促進孩子閱讀，高市教育局於今天上午在所屬Youtube頻道首次播出「喜閱網：夏日親子閱讀趣」，邀請專業教師現上分享，「What」、「How」及「Why」，規劃「親子陪伴」、「閱讀層次」及「深度閱讀」和「數位閱讀」等主題，並安排線上座談，邀請喜愛閱讀的大小朋友與專家一起交流閱讀經驗。

教育局表示，閱讀是孕育知識的養分，也是終身學習所必備的能力，盼藉此活動讓更多民眾認識、親近閱讀平台，也助家長了解如何善用閱讀資源，陪伴孩子享受學習樂趣，研習活動報名開始後，短短兩天便已額滿，「喜閱網」受歡迎程度可見一斑。

教育局 圖書館 親子

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