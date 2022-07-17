快訊

中重症+156例 5例兒童重症1細支氣管炎、4例MIS-C

職業殺手？李鴻淵用槍殘酷 警方指疑靠打獵殺生練膽

今增73死、本土+2萬4196例較上周降12.7％ 129例境外

搶灘料羅灣長泳登場 近千人體驗早年運補艱辛

中央社／ 金門縣17日電

因COVID-19疫情去年停辦的「搶灘料羅灣」海上長泳今天恢復辦理，近千名泳士頂著風浪體驗早年國軍搶灘運補的驚險。金門縣府指出，盼活動重新登場，做為回歸正常生活的起點。

第19屆「搶灘料羅灣」海上長泳，活動地點在戰地政務時期、國軍搶灘運補的82據點。這項活動去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而取消，今年恢復辦理。

活動由金門縣長楊鎮浯致詞開場，楊鎮浯希望透過搶灘料羅灣海上長泳，作為回歸正常生活的起點。

與會的南投縣副縣長陳正昇、中華民國縣市體育會聯合總會長鄭錦州早年都曾在金門服役，對於當年的運補相當有感。

中華民國成人游泳協會理事長張文龍致詞指出，幾乎參加過所有台灣長泳，但這次是第1次參加搶灘料羅灣海上長泳。

根據金門縣政府教育處統計，今年報名人數1000人，今天實際檢錄人數981人，其中金門籍276人，其餘都是台灣本島報名參賽的泳客。比賽分800公尺、1500公尺及2500公尺3種距離。

今天海浪較大，不少人未能完賽。金門縣政府秘書長陳祥麟也「下海」參與，他第17次參加搶灘料羅灣海上長泳，他說，今天雖然海象不佳，但不是最差的一次。

與過往不的是，今年搶灘料羅灣海上長泳同時在海灘上舉辦掃雷趣味及物資搶灘模擬射擊趣味競賽，讓民眾體驗當年國軍搶灘運補的艱辛；此外，10多名兩棲偵察營弟兄今天也組隊搶灘，成為活動亮點。

金門

延伸閱讀

影／金門青勢力特展登場 楊鎮浯到場與青年同樂

金門棒球場重新啟用 楊鎮浯勉重振地區棒球魂

金門酒廠慶70年 縣長肯定藏富於民

太武盃青少棒／金門棒球場升級啟用 縣長楊鎮浯開幕開球

相關新聞

影／金門「搶灘料羅灣」熱鬧復辦 民眾直呼風浪挑戰高

「搶灘料羅灣」是金門海上長泳的熱門活動，去年因疫情影響停辦，今年恢復舉辦，參與民眾都相當興奮，當中還有長者與小孩參與，不...

暑假閱讀趣 高市府直播搭線上闖關伴童游書海

迎接暑假，高市教育局在高市圖各分館提供共2160本書籍，搭配「喜閱網」線上闖關，測驗理解成效，讓孩子適性閱讀，今天上午並...

「會演是英雄」看明星飆戲解悶 唐從聖預告11月屏東見

藝人曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲攜手出擊，即興互動式脫口秀「會演是英雄」昨晚在高雄衛武營登場，今天下午還有一場演出，票...

民眾敲碗中油海洋天堂快開放 中油：預計7月23日開幕

暑假期間，不少父母都在找親子去處，「中油海洋天堂」共融公園緊鄰高雄展覽館，原預計4月開幕，因工程延宕延至7月中旬，但目前...

台灣Dot Go兒童藝術節駁二登場 精彩兒童劇工作坊論壇

2022台灣Dot Go兒童藝術節即日起至7月24日，在高雄駁二藝術特區蓬萊群B9正港小劇場及多元藝術創作暨教育發展協會...

高市推多元化樂齡學習服務 YouTube「耆妙頻道」樂忘齡

高雄市樂齡學習中心數冠全國，今年三度蟬聯教育部樂齡學習政策訪視特優等，全市提供超過250個學習據點，課程多元與活潑，鼓勵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。