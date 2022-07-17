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「會演是英雄」看明星飆戲解悶 唐從聖預告11月屏東見
藝人曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲攜手出擊，即興互動式脫口秀「會演是英雄」昨晚在高雄衛武營登場，今天下午還有一場演出，票房成績亮眼，4位各展說學逗唱硬實力，逗得觀眾笑翻天，唐從聖預告，11月將前進屏東，讓粉絲忍不住敲碗期待。
4人昨晚在高雄場演出橋段中，放入不少高雄元素，包含香味海產粥、三多路、旗山、岡山等，激起更多高雄人共鳴。
「會演是英雄」演出陣容包含金鐘綜藝機智天王曾國城、四金影后國民媽媽林美秀、劇場百變精靈唐從聖、超演技派網路女神鄭茵聲，4位明星同台飆戲，笑果十足，是疫情下很療癒的解悶良方。
集合明星脫口秀、戲劇、表演訓練及現場多媒體互動投票等，充滿驚喜變數的舞台表演，現場傳授「生活中成為不敗英雄」的密技，現場觀眾有參與感。上半場是全明星脫口秀加上情境喜劇，下半場是互動式劇場加上終極舞台大挑戰，素人觀眾也上台軋一角，過足戲癮。
主辦單位聯合數位文創表示，這場演出是台灣第一部可以讓觀眾「選劇本」的舞台劇，中場休息時，邀請觀眾以手機投票，從3套劇本中選擇下半場自己想看的內容，與希望演員演出的角色。最刺激的是，有一名素人觀眾加入共演行列，成為第5位演員，也讓觀眾不只是看戲的觀眾，還是製作人，可以決定今天演什麼劇本；也是導演，決定待會誰演什麼角色。
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