快訊

中重症+156例 5例兒童重症1細支氣管炎、4例MIS-C

職業殺手？李鴻淵用槍殘酷 警方指疑靠打獵殺生練膽

今增73死、本土+2萬4196例較上周降12.7％ 129例境外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「會演是英雄」看明星飆戲解悶 唐從聖預告11月屏東見

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
即興互動式脫口秀「會演是英雄」昨晚在高雄衛武營登場，今天下午高雄同一地點還有一場演出。記者王慧瑛／攝影
即興互動式脫口秀「會演是英雄」昨晚在高雄衛武營登場，今天下午高雄同一地點還有一場演出。記者王慧瑛／攝影

藝人曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲攜手出擊，即興互動式脫口秀「會演是英雄」昨晚在高雄衛武營登場，今天下午還有一場演出，票房成績亮眼，4位各展說學逗唱硬實力，逗得觀眾笑翻天，唐從聖預告，11月將前進屏東，讓粉絲忍不住敲碗期待。

4人昨晚在高雄場演出橋段中，放入不少高雄元素，包含香味海產粥、三多路、旗山、岡山等，激起更多高雄人共鳴。

「會演是英雄」演出陣容包含金鐘綜藝機智天王曾國城、四金影后國民媽媽林美秀、劇場百變精靈唐從聖、超演技派網路女神鄭茵聲，4位明星同台飆戲，笑果十足，是疫情下很療癒的解悶良方。

集合明星脫口秀、戲劇、表演訓練及現場多媒體互動投票等，充滿驚喜變數的舞台表演，現場傳授「生活中成為不敗英雄」的密技，現場觀眾有參與感。上半場是全明星脫口秀加上情境喜劇，下半場是互動式劇場加上終極舞台大挑戰，素人觀眾也上台軋一角，過足戲癮。

主辦單位聯合數位文創表示，這場演出是台灣第一部可以讓觀眾「選劇本」的舞台劇，中場休息時，邀請觀眾以手機投票，從3套劇本中選擇下半場自己想看的內容，與希望演員演出的角色。最刺激的是，有一名素人觀眾加入共演行列，成為第5位演員，也讓觀眾不只是看戲的觀眾，還是製作人，可以決定今天演什麼劇本；也是導演，決定待會誰演什麼角色。

即興互動式脫口秀「會演是英雄」昨晚在高雄衛武營登場，今天下午高雄同一地點還有一場演出。記者王慧瑛／攝影
即興互動式脫口秀「會演是英雄」昨晚在高雄衛武營登場，今天下午高雄同一地點還有一場演出。記者王慧瑛／攝影
即興互動式脫口秀「會演是英雄」昨晚在高雄衛武營登場，今天下午高雄同一地點還有一場演出。記者王慧瑛／攝影
即興互動式脫口秀「會演是英雄」昨晚在高雄衛武營登場，今天下午高雄同一地點還有一場演出。記者王慧瑛／攝影

脫口秀 劇場 投票

延伸閱讀

朱俐靜追思／唐從聖回顧感嘆：演藝圈需要她的正能量

朱俐靜追思／曾國城心疼癌症發現太晚 畢書盡哭著離去

林美秀嫁小14歲尪8年 親吐6字婚姻真實現況

人間條件7雙主演 唐美雲、林美秀飆演技

相關新聞

影／金門「搶灘料羅灣」熱鬧復辦 民眾直呼風浪挑戰高

「搶灘料羅灣」是金門海上長泳的熱門活動，去年因疫情影響停辦，今年恢復舉辦，參與民眾都相當興奮，當中還有長者與小孩參與，不...

暑假閱讀趣 高市府直播搭線上闖關伴童游書海

迎接暑假，高市教育局在高市圖各分館提供共2160本書籍，搭配「喜閱網」線上闖關，測驗理解成效，讓孩子適性閱讀，今天上午並...

「會演是英雄」看明星飆戲解悶 唐從聖預告11月屏東見

藝人曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲攜手出擊，即興互動式脫口秀「會演是英雄」昨晚在高雄衛武營登場，今天下午還有一場演出，票...

民眾敲碗中油海洋天堂快開放 中油：預計7月23日開幕

暑假期間，不少父母都在找親子去處，「中油海洋天堂」共融公園緊鄰高雄展覽館，原預計4月開幕，因工程延宕延至7月中旬，但目前...

台灣Dot Go兒童藝術節駁二登場 精彩兒童劇工作坊論壇

2022台灣Dot Go兒童藝術節即日起至7月24日，在高雄駁二藝術特區蓬萊群B9正港小劇場及多元藝術創作暨教育發展協會...

高市推多元化樂齡學習服務 YouTube「耆妙頻道」樂忘齡

高雄市樂齡學習中心數冠全國，今年三度蟬聯教育部樂齡學習政策訪視特優等，全市提供超過250個學習據點，課程多元與活潑，鼓勵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。