民眾敲碗中油海洋天堂快開放 中油：預計7/23開幕
暑假期間，不少父母都在找親子去處，「中油海洋天堂」共融公園緊鄰高雄展覽館，原預計4月開幕，因工程延宕延至7月中旬，但目前仍未開放，網路上敲碗問何時才開放。中油表示，因增加遮蔭設施，預計7月23日開幕。
台灣基進市議員參選人黃敬雅指出，自己近日現場勘察發現，設施已全數完備，原預計7月中開放的時間已過，常見的延後開放原因是遊具安全性、品質驗收未過等，或者是後續管理問題未釐清，相關單位應盡快解決，也要公告確切開放日期。
中油發言人張瑞宗表示，為了讓民眾能享受到更舒適的遊玩品質，近期補強遮陽措施，預計7月23日開幕。養工處表示，中油預計與市府簽約，委由養工處代管公園，目前雙方協調中。
公園內分區設置特色遊具，結合中油、海洋特色，打造泡泡遊戲區、趴爬網、旋轉滑梯、滑軌區、沙坑等遊樂區，網路上從3月就開始分享此訊息。立委賴瑞隆表示，位於高雄亞灣的中油特倉三原為簡易綠地，極力爭取後，經濟部、中油、高市府合作，在臨海區域打造「中油海洋天堂」親子共融公園，目前已到最後收尾階段，待檢驗後完成報告就可開放，預計7月底前可使用。
中油海洋天堂附近的星光水岸公園可供玩水，每到假日都有不少親子在此戲水，有民眾反映，池底有青苔、泥沙，且公園2014年改造後，原本水池旁的沖洗設備也被拆除，增添不便。養工處表示，目前已完成池底清潔，後續也會定期清潔，沖洗台部分則會再評估，研議找尋適當的地方增設。
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