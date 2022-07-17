台灣Dot Go兒童藝術節駁二登場 精彩兒童劇工作坊論壇

2022台灣Dot Go兒童藝術節即日起至7月24日，在高雄駁二藝術特區蓬萊群B9正港小劇場及多元藝術創作暨教育發展協會基地兩地同步登場。貓頭鷹兒童實驗劇團今天演出「件•疊 狂想曲」，24日的閉幕壓軸，則是由朱曙明演出的單人劇「長毛朱的衣想世界」。

Dot Go兒童藝術節是高雄兒童藝術兩年一度的國際盛事，由社團法人多元藝術創作暨教育發展協會2016年起舉辦，是台灣少數自籌資金主辦的非官方兒童藝術節。除台灣在地團隊外，也會邀請國外優秀表藝團隊演出，吸引國際策展人前來觀摩交流。

第四屆台灣Dot Go兒童藝術節突破疫情阻擾回歸，在駁二藝術特區正港小劇場的開幕首演節目「心•生」，由兒童戲劇資深編導演朱曙明呈現三段原創小品組成。主辦單位表示，「心•生」可解讀為「心聲」或「新生」，將帶來共4齣戲、8場演出，7場專業工作坊，以及深度藝術論壇，用實際行動傳達，面對疫情「只是蟄伏，但絕不屈服」。

由貓頭鷹兒童實驗劇團今天上午10點半和下午2點半，在駁二正港小劇場演出「件‧疊 狂想曲」；23日上午10點半和下午2點半演出「七日的青鳥」，用偶戲特有的魅力為大小朋友帶來歡笑與感動。24日閉幕壓軸，是由朱曙明演出的單人劇「長毛朱的衣想世界」，帶領親子反璞歸真，用最貼近生活的素材，體驗最純粹的快樂。