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高市推多元化樂齡學習服務 YouTube「耆妙頻道」樂忘齡

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市樂齡學習中心提供超過250個學習據點，課程多元與活潑，鼓勵長者走出家門，參與終身學習。圖／高雄市教育局提供
高雄市樂齡學習中心提供超過250個學習據點，課程多元與活潑，鼓勵長者走出家門，參與終身學習。圖／高雄市教育局提供

高雄市樂齡學習中心數冠全國，今年三度蟬聯教育部樂齡學習政策訪視特優等，全市提供超過250個學習據點，課程多元與活潑，鼓勵長者走出家門，參與終身學習。不方便出門的長輩，也可以透過YouTube平台推出「高市樂齡-耆妙頻道」，樂在學習。

高雄市教育局表示，去年COVID-19二級疫情警戒，樂齡學習中心全面暫停實體課程，高雄立即於YouTube平台推出「高市樂齡-耆妙頻道」https://youtube.com/channel/UCn6TCPNS4PUKtKeC9Ezn2cw，

拍攝線上學習課程，至今已上傳53部教學影片，用心落實樂齡者學習權益，營造終身學習的友善環境。

教育局長謝文斌表示，高雄市自民國105年已達成一區一樂齡的目標，目前已於38個行政區內成立39所樂齡學習中心，是全國樂齡學習中心數最多的，並提供超過250個學習據點，營造高齡友善之學習型城市。高雄配合教育部第2期高齡教育中程發展計畫，積極擴展高齡者多元學習機會，包含樂齡學習中心、社區大學、市民學苑、高齡自主學習團體等學習活動，鼓勵長者走出家門，參與終身學習，達到「活躍老化」的目的。

高雄樂齡教育「活躍老化」有5大主題課程，從生活安全、運動保健、心靈成長、人際關係、政策宣導等主軸推動樂齡學習。像「林園區樂齡學習中心」推出高齡者專屬運動盛典-「識途老馬賽」課程，讓長者從遊戲中達到運動效果，從賽前暖身到賽後頒發完賽證明，讓樂齡學員能全心投入；

「杉林區樂齡學習中心」致力偏遠地區長輩學習機會，藉由粉彩教學促進長輩對於色彩認知與強化手部靈巧度運用；「阿蓮區樂齡學習中心」在代間教育老少共融發展有成，舉辦慶祝祖父母節活動，活絡祖孫世代間情感。「茄萣區樂齡學習中心」則帶領樂齡學員參加「大客車內輪差與視野死角宣導活動」，實地體驗強化學員交通安全觀念，培養長輩緊急應變能力。

謝文斌說，老年人口比率持續上升，樂齡學習需求相對俱增，高雄市將持續發展多元化樂齡學習服務，讓高齡者快樂學習、樂而忘齡，也促進社會大眾瞭解老化的正面意義。

高雄市樂齡學習中心提供超過250個學習據點，課程多元與活潑，鼓勵長者走出家門，參與終身學習。圖／高雄市教育局提供
高雄市樂齡學習中心提供超過250個學習據點，課程多元與活潑，鼓勵長者走出家門，參與終身學習。圖／高雄市教育局提供
高雄市樂齡學習中心提供超過250個學習據點，課程多元與活潑，鼓勵長者走出家門，參與終身學習。圖／高雄市教育局提供
高雄市樂齡學習中心提供超過250個學習據點，課程多元與活潑，鼓勵長者走出家門，參與終身學習。圖／高雄市教育局提供

高雄市 老化 教育部

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