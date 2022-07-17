高雄輕軌逐站通車 市區公車重疊將調整

高雄輕軌10月將通車至C24站，部分公車路線與輕軌路線高度重疊，引發公車路網應重整討論。高市交通局表示，已分階段逐步完成市區公車路網盤整，也提供相關搭乘優惠。

「高雄好過日」粉絲專頁指出，隨鐵路地下化和輕軌逐站通車、從2018年起多次提出公車路網通盤調整討論，但過去交通局認為應等到輕軌通車至大順路再進行調整，目前輕軌將逐步成圓，168等公車路線與輕軌高度重疊，應盡速調整。

交通局說，已就輕軌逐站通車及捷運路網延伸等，考量社經、信令資料、人口環境改變、疫情變化等，分階段逐步完成市區公車路網盤整。配合輕軌10月將通車至C24，周邊公車路線將透過大數據乘客運量分析公車、周邊社經環境變化，及搭配轉乘優惠等方案，將捷運、輕軌、公車路線互相串連。

交通局以168幹線為例，該路線與0南北公車於大順路段路線重疊，且多數乘客旅次可互為替代，將予以整併、增加班次。調整後路線起迄點為金獅湖站至捷運鹽埕埔站。除輕軌尚未營運大順路段外，新路線幾乎沒跟輕軌平行。另大順路博愛以東路段重疊部分，將等到2023年輕軌成圓同步調整。

好過日也提到，RK1岡山站通車後，岡山路網應加強，也要配合O9、O10、Ｏ13等聯開案，設置寬敞候車空間、增接駁路線等。交通局回應，因應捷運路竹延伸線完工，已經與高屏澎區域運輸發展中心共同規畫重整北高雄地區公共運輸路網。