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國際青年志工高雄淨攤 學習水域救難技能自救救人
高雄市青年局昨號召志工擔任環保尖兵，來自印尼、土耳其、印度、美國及台灣青年朋友一起，頂著烈陽投入永安鑽石沙灣淨灘工作，為保育地球及海洋生態盡心力。青年局並請高雄市潛水救難協會指導志工們水域救難技能，學習如何運用簡易的救難技巧救生。
高雄市青年局長張以理表示，為守護高雄海岸風貌，並喚起青年對於保護海洋環境的重視，青年局帶志工團推動淨灘活動，實踐聯合國SDGs保育及永續利用海洋生態系目標，以實際行動表達對生態環境保護的重視，使海洋資源可永續發展。加上戲水消暑是熱門活動，也請高雄市潛水救難協會指導志工們水域救難技能，宣導應於安全水域戲水。
來台求學的印尼籍國際志工吳秋琴Eureka表示，距離永安鑽石沙灣不遠處有個工業區，那裡有不少來自家鄉的工作者，這片沙灣是他們工作之餘最佳的休憩地區，參與這次淨灘活動除了讓海灘回復美麗的風貌外，也等同於幫助家鄉的人，提供他們辛勤工作後有一個可以放鬆心情的地方。
國際志工們也感謝青年局安排實用教學課程，讓他們學會水域救難技巧，可以幫助自己也幫助別人。
青年局表示，國際志工團提供16至35歲的國內外青年有自我充實及拓展國際觀的資源與環境，藉由不同主題的公益活動，培養及發掘新潛能，並於服務過程中學習精進各項職場技能，了解未來職涯發展方向，培養國際接軌能力。相關資訊可上「高雄市政府青年局」網站，或加入官方Facebook、Instagram。
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