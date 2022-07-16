台1線楓港路段上周狂塞炸鍋 屏警啟動調撥車道

台1線屏東楓港以北路段上周日大塞車，匯集台東和墾丁的北返車潮從下午堵到晚上，民怨沸騰，驚動署長黃明昭親自南下了解，讓屏東警方備感壓力；今天是暑假第3周，因國旅補助啟動，警方為不讓塞車噩夢重演，協調公路局維持4線車道並啟動調撥車道和分流措施，到今天下午6時止，南北雙向車流量雖大，車流仍算暢通，警方說，明天下午才是真「考驗」。

上周六、日行經台1線枋寮段南下車輛單日均突破3萬輛次，相當於連假大假日車潮，周日北上車輛高達3.2萬輛次，下午3時起每小時北返車流逾2000餘輛次，是塞車主因；縣警局長劉印宮今天中午前往枋寮警分局慰勞辛苦在水底寮執行交通疏導同仁，並沿途視察台1線水底寮五岔路口至楓港路段交通路況，也提醒民眾，周日北返收假車潮高峰期預計為下午1時至晚上9時，建議避開車多時段 。

枋寮警方說，今天白天南下車流和上周相當，上午8時至下午2時車流每小時都高達2000輛次，9時至11時一度達2800輛次，因啟動調撥車道，整體車流順暢，車速每小時平均60公里；今天下午3時起楓港北上段車流量開始增至千餘輛次，到晚上6時的車速維持在每小時平均60公里。