金門+160確診者 兒童第2劑疫苗覆蓋率已達36.20%

金門疫情持續升溫，縣府表示， 今日金門地區新增160名確診者，確診累計7481例，約占本縣常住人口11.26%；另外，截至昨(15)日為止，金門兒童BNT第2劑疫苗接種人數已達937人，連同接種莫德納第2劑疫苗的267人，總接種人數為1204人，基礎劑覆蓋率已達36.20%。

金門縣流行疫情指揮中心今日指出，地區5-11歲學童將持續依照各鄉鎮衛生所與各校排定時程陸續完成接種作業。目前並無接獲不良反應通報，而縣府相關單位也將繼續追蹤接種疫苗的學童狀況。

另外，兒童疫苗不可以混打，提醒家長應攜帶兒童的健保卡、疫苗接種卡(小黃卡)、意願書，依學校通知的時間、地點陪伴孩子前往接種，以提升兒童的保護力。另因故無法配合學校規劃施打時間或旅台的學童，可洽金門醫院或各鄉鎮衛生所進行預約。

今日金門地區新增160名確診者，確診累計7481例，約占本縣常住人口11.26%；目前收治中64例，其中無症狀或輕症63例，中症1例；確診者居家照護1012例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者131人，目前居家隔離373人，解除居家隔離194人。

縣府強調，當前金門縣與中央的防疫政策一致的，重心均放在確診者之分流，其中，中、重症之確診者為收治重點，並以金門醫院為中心。目前醫院負壓及專責病床總計40床，已使用15床，尚有空床25床，顯示地區各單位處置得當，相關醫療能量堪稱充足。

地區指揮中心提醒，面對中央的「與疫情共存」的政策方向，已做好充足的防疫準備，例如檢驗工具很充裕、診所醫院的視訊也便捷，也有防疫旅館作為緩衝，讓金門疫情管理，是呈現緩和的確診個案數，最重要的是確保對中度與重度個案，都能獲有醫院住院的適當治療，以順利康復，這正是本縣指揮中心的監測指標。為了和緩確診數，再次呼籲鄉親落實個人防疫工作，不輕易防疫疲乏。 金門縣府分析今日新增160名確診者，年齡層比例。記者蔡家蓁／翻攝

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