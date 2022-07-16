影／金門青勢力特展登場 楊鎮浯到場與青年同樂

金門縣青年發展中心選在悠閒的假日今天傍晚舉辦「威啊！金門WE ARE青勢力特展」，金門縣長楊鎮浯也應邀到場和青年「璇福Radio芝璇＆福謙」共同主持與現場青年相談甚歡，現場大談歌曲「牆外」，激盪出不少火花，現場笑聲、掌聲、歡呼聲掌聲不斷。

這項活動今明兩天在後浦16藝文特區盛大開展，活動現場設有12攤「金愛逛！金天逛市集」、1攤「金好看柑仔店」、「金好聽！表演團體」以及「LINE趟掘金小旅行」互動式體驗...等精彩活動內容，現場人潮絡繹不絕，路過遊客也受到音樂的渲染，不少人在現場吃著美食、聽著音樂，陶醉在微風之中。

楊鎮浯在致詞時表示，縣府一直在思考要如何整合有效資源，協助青年在最難過的時候撐下去，撐到迎來勝利的曙光，所以他上任以來，從過去的三創平台，到去年成立青年專責單位-青發中心，就是要整合各局處青年政策，讓各局處能夠快速有效的幫助到青年，各局處同仁經過這些年努力，有看到不少成果，但他要提醒各位，青發中心不是萬靈丹，而是像一顆綜合維他命，能持續為青年補充能量。

現場也安排時下最流行的Podcast活動，當主持人問縣長「覺得金門最威的一件事、為什麼最威」楊鎮浯回答「金門大橋這個月底接通」，並且表示，金門大橋的建造，牽動所有金門人的心，爭取了幾十年，一棒接著一棒，才能讓其順利在這個月底完成連接，並預計在今年十月開通。

當問到「請縣長推薦在金門往返景點與機場的路上必聽的歌」，而楊鎮浯風趣回答「主打推薦學懸浮radio，但個人推薦『牆外』」，楊鎮浯解釋，過去在軍管的時代，軍營內外就是分牆內牆外，台灣沒有這種記憶，後來解除軍管，年輕人來到台灣打拼台灣海峽也是牆外牆內，到現在兩岸緩和，兩岸關係就是分牆外牆內。因此，我們就是要打破著個籓籬，努力發展金門。

開幕儀式的最後由楊鎮浯與現場民眾一齊哼唱金門歌曲「蕃薯情」，藉此象徵著金門人特有烽火蕃薯歲月，期許未來縣府與金門青年共同傳承這份打拼鬥志的意念，一起為家鄉努力。