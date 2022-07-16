快訊

北市饒河夜市晚間突停電…遊客摸黑用餐 台電急搶修

圖文教你做／別再叫我加LINE！iPhone、安卓教你阻擋報明牌騷擾訊息

排灣族拉瓦爾新舞首演 記錄族群文化

中央社／ 屏東縣16日電

台灣原住民族文化園區歡慶35週年，即日起至7月底開放免費入園，排灣族Ravar拉瓦爾群樂舞首度演出「paqeneqenetjuaken 記得我」，不僅記錄族群文化，更呈現最真實律動聲音。

原住民族委員會原住民族文化發展中心今天發布新聞稿表示，「paqeneqenetju aken 記得我」首演有近百名族人共舞，樂舞內容表達身為拉瓦爾後代子孫，如何詮釋「創世神話」、「社會階級架構創建」、「人的心靈需求」、「離散的情緒」、「時間停滯的存在」及「生老病死的公共集體慰藉的神聖感」，呈現排灣族拉瓦爾群的生存意義。

最後一幕將拉瓦爾的大社、口社、安坡勇士舞完整演出，呈現族群最真實的律動與聲音。全劇以傳統歌謠為音樂基礎串聯，結合動畫技術、表演藝術中的肢體搭配傳統刺繡、織布及編織等技巧，並將嗅覺藝術嘗試與劇融入，突破表演限制，將表演提升至另一層次。

聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲（JasmineElise Huggins）與貝里斯駐台大使碧坎蒂（CandicePitts）都出席上午在園區娜麓灣歌舞劇場的首演。

原住民族委員會副主委鍾興華Calivat‧Gadu指出，台灣原住民族文化園區開園以來，以保存、傳承、推廣台灣原住民族文化為目標，在樂舞展演、藝術展覽、文物典藏、傳統建築及文化推廣上，均有重要貢獻，透過排灣族拉瓦爾群樂舞更看見了國家級樂舞劇團成立的必要性，期盼能儘早完成相關法制化工作，讓原住民族樂舞推動更加有力。

原住民族文化發展中心主任曾智勇表示，回到部落學習是樂舞創作的核心，透過文化園區35歲，讓更多人認識排灣族拉瓦爾群，期盼持續推廣並開創原住民族樂舞展演目標，為每個族群文化記錄與傳承。

曾智勇說，為回饋大眾支持，園區自7月16日至7月31日，開放免費入園，並加碼第1165萬3500名入園的遊客，可享終身免費入園優惠。

依原民會資料，排灣族內按照血緣風俗與族群自我分類，可分為拉瓦爾（Ravar）跟布曹爾（Vuculj）兩大群系。拉瓦爾群以三地門鄉的達瓦蘭社群為核心，以「達瓦蘭」為部落起源，社會文化上有百合花的配戴風俗，以及長男繼承的社會制度；在雕刻與陶壺藝術方面表現相當出色。

原住民 排灣族

延伸閱讀

東河國小「出大事」 校長立委寄來「嚴重優秀」賀詞

屏東原民教育中心揭牌 排灣領袖命名djumulj

原住民族文化園區35歲慶生 7月16日起至月底免費入園

小蝦米單挑大鯨魚：立陶宛為何封鎖俄羅斯飛地？

相關新聞

爭取國家級身分 鵝鑾鼻燈塔升格為縣定古蹟

有139年歷史的鵝鑾鼻燈塔，歷經戰亂，屏東縣政府認為燈塔具重要歷史地位，為爭取國家級古蹟身分邁出第一步，6月已從歷史建築...

高鐵南延採高架行經台塑仁武廠 遭地方極力反對

高鐵南延屏東因規畫路線行經台塑仁武廠，引發地方關注，今天交通部鐵道局在仁武里活動中心辦「高鐵延伸屏東計畫環境影響評估公開...

影／暑假來墾丁就是要玩水 卻掀大浪掛紅旗禁下水

今天是國旅補助上路首個周休假日，夏日水上活動旅遊勝地的屏東墾丁，今天開出住房近滿房的紅盤，預估湧入逾2萬遊客，各遊憩沙灘...

影／新冠趨緩登革熱蠢動 屏東防治誓師拚「嘉玲」

新冠疫情趨緩，登革熱疫情蠢蠢欲動。屏東縣政府今天舉行防治登革熱誓師大會，縣長潘孟安帶頭巡、倒、清、刷，希望延續5年零本土...

台南議員促發展安平直達澎湖七美海上旅遊 市府回應了

台南市議員李啟維日前體驗搭乘娛樂漁船從安平港前往澎湖七美旅遊，早上從安平港出發直達七美約50海哩，航程約2點30分左右，...

美麗島商場開幕 陳其邁倡Coser裝扮打造高捷特色

高雄捷運美麗島站以「光之穹頂」公共藝術特色聞名，曾獲世界第二美捷運站稱號，站內的「墨凡・美麗島商場」今天由市長陳其邁與捷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。