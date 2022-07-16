昔果山花生成熟 金寧鄉公所辦採收體驗親子玩得超開心

最近是金門花生成熟時，金寧鄉公所延續4月2日的種植花生活動，今天辦採收花生體驗，吸引不少親子到場參加，現場也邀請多位有經驗老農解說花生種植過程與示範如何進行花生採收及後續加工，親子都玩得很開心，直說是很棒、很有意義的活動。

俗話說「落花生，落花生，落花果就生。」金寧鄉公所今天號召舉辦2022年｢昔果山-花生收成農友召集令｣親子體驗活動，吸引不少親子前來參加，金寧鄉長楊忠俊也到場視察活動情況，與民同樂。

楊忠俊表示，此次號召上梯次參加的農友們回歸，以認識鄉村農田為主軸，從種植花生的過程及在社區農田裡觀看花生的成長和收成體驗，進而讓小朋友參與學習並用心感受，從農夫、採收花生的互動中，體驗人與土地間的濃情趣味，進而認識花生在家鄉產業的特色。

今天的活動邀請昔果山社區發展協會理事長吳西川主講並邀請協會總幹事余寶進等有經驗老農解說花生種植過程，多位農民示範如何採收及後續加工，包含鋤草、撥土、拔藤、捏花生硬度、摘除、篩選、水洗、花生藤曝曬等及現場鹽煮花生示範。

據了解，今年的氣溫升高，雨量增多，花生生長的情況都很不錯。今天以收成「花生的黃金一百天｣及昔果山社區合作教育訓練等多元活動，以此推銷在地特色的傳統農產文化。